Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30111
1- 5633
2- 2100
3- 0237
4- 1748
5- 3945
6- 6847
7- 0859
8- 7427
9- 3051
10- 5671
11- 6021
12- 7426
13- 1075
14- 6267
15- 9983
16- 2753
17- 1066
18- 3096
19- 4804
20- 2097
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
18 C ° ST 16.88 °
1 Septiembre de 2026 09.40
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30111
1- 5633
2- 2100
3- 0237
4- 1748
5- 3945
6- 6847
7- 0859
8- 7427
9- 3051
10- 5671
11- 6021
12- 7426
13- 1075
14- 6267
15- 9983
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