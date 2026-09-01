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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Martes 1 de Septiembre del 2026

1 Septiembre de 2026 09.40

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30111

1- 5633

2- 2100

3- 0237

4- 1748

5- 3945

6- 6847

7- 0859

8- 7427

9- 3051

10- 5671

11- 6021

12- 7426

13- 1075

14- 6267

15- 9983

16- 2753

17- 1066

18- 3096

19- 4804

20- 2097

 

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