León XIV en Argentina: crece la expectativa en Catamarca por la visita a Córdoba

La próxima visita del Papa León XIV a Córdoba comenzó a generar una creciente expectativa no solo en la provincia anfitriona, sino también en distintos puntos del país y de la región. En Catamarca, la proximidad con la vecina provincia ya impulsó a grupos de parroquias, movimientos y fieles particulares a comenzar a organizar el viaje para participar del acontecimiento.

La expectativa crece ante las dimensiones previstas para la convocatoria. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la provincia se prepara para recibir al Santo Padre en un evento multitudinario que se concentrará en el predio de FAdeA y para el cual se proyecta una concurrencia superior al millón de personas.

La confirmación surge luego de una reunión estratégica desarrollada en Buenos Aires, de la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo; el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano; y el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, junto con autoridades de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

Mientras las autoridades avanzan en la planificación del operativo, desde Catamarca ya se observa movimiento entre quienes buscan organizar su presencia en Córdoba. La organización de viajes por parte de grupos religiosos y fieles particulares se complementa con la aparición de promociones y paquetes ofrecidos por agencias.

Una convocatoria de más de un millón de personas

La estimación de asistentes constituye uno de los principales desafíos para la organización del evento. Según explicó Quinteros, la proyección supera ampliamente los antecedentes históricos que se toman como referencia en la provincia.

"Estimamos que el piso va a arrancar desde la duplicación de la referencia de Juan Pablo II, de 700 mil a 800 mil personas, y el techo no lo vamos a saber nunca; apuntamos arriba del millón", señaló el funcionario. La previsión plantea un escenario de convocatoria masiva, con una asistencia que podría superar el millón de fieles y visitantes.

La magnitud prevista obliga a diseñar un dispositivo de seguridad y organización de carácter histórico, en un contexto en el que Córdoba deberá prepararse para recibir visitantes de distintas provincias y también de países limítrofes.

Catamarca se suma a la organización de los viajes

El interés por la visita del Papa ya trasciende las fronteras cordobesas. Quinteros remarcó que distintas escuelas católicas comenzaron a organizar viajes para asistir al encuentro.

"Las escuelas católicas de distintas provincias, sobre todo del norte, ya están organizando viajes. Van a venir el día antes, con lo cual va a haber una vigilia. No sólo cordobeses, sino que desde provincias y países limítrofes como Paraguay y Bolivia ya se están ofreciendo paquetes", expresó.

Esta situación también se confirma desde Catamarca, donde varios grupos pertenecientes a parroquias y movimientos, además de fieles que planean viajar de manera particular, ya comenzaron a organizar su traslado. La cercanía con la provincia mediterránea aparece como uno de los factores que alimenta la expectativa entre los catamarqueños. A la organización interna de los distintos grupos se suma el análisis de las propuestas de viaje que comenzaron a ofrecer agencias.

De esta manera, la presencia de León XIV en Córdoba comienza a movilizar a fieles de la región antes de que se conozcan todos los detalles definitivos del itinerario.

El Papa recorrerá Córdoba por tierra

Otro de los aspectos destacados de la visita será la forma en la que el Santo Padre se trasladará dentro de la ciudad. De acuerdo con lo indicado por Quinteros, León XIV se desplazará por tierra para mantener una mayor cercanía con la multitud. Dentro de su recorrido está prevista también una visita a la Catedral.

"El Papa León es un papa que le gusta estar en contacto con la gente", señaló el ministro de Seguridad de Córdoba. El funcionario en diálogo con Cadena 3 también brindó precisiones sobre las características previstas para los traslados del Santo Padre. "Aparentemente no le gusta trasladarse por aire. Probablemente llegue al Aeropuerto Córdoba y todo el traslado que haga en la ciudad sea por vía terrestre", explicó.

El recorrido previsto incluiría el trayecto desde FAdeA hasta el centro de la ciudad, con un punto especialmente destacado: la Plaza San Martín, donde se encuentra la Catedral. "Desde FAdeA hasta el centro mismo de la ciudad, porque no hay punto más céntrico que la Plaza San Martín, donde está la Catedral, lo va a hacer en un papamóvil. Queremos que lo vea la mayor cantidad de cordobeses posible", precisó Quinteros.

Un histórico operativo de seguridad

La llegada de una multitud estimada en más de un millón de personas obligará a desplegar un importante operativo de seguridad y logística. La circulación urbana será uno de los aspectos centrales de la planificación. Quinteros anticipó que las restricciones podrían ser significativas debido a la magnitud del evento y al recorrido previsto para el Santo Padre.

En ese contexto, las autoridades también evalúan medidas extraordinarias respecto del funcionamiento administrativo en Córdoba. "Si el Gobierno nacional no define feriado nacional, en Córdoba podríamos hacer un asueto administrativo extraordinario, que claramente no tengan dudas que va a salir", afirmó el ministro.

La posibilidad de un asueto aparece vinculada a la necesidad de ordenar la actividad en una jornada que podría modificar de manera considerable el funcionamiento habitual de la ciudad y la circulación de vehículos.

"Vamos a tener que cortar muchísimas calles y el tránsito va a tener que estar absolutamente restringido", enfatizó Quinteros. La organización deberá contemplar, por lo tanto, tanto la concentración multitudinaria en FAdeA como los desplazamientos del Papa y el movimiento de los miles de visitantes que llegarán desde distintos puntos.

Los detalles finales serán informados por el Vaticano

Aunque la preparación ya está en marcha, los detalles definitivos del itinerario todavía deberán ser coordinados con las delegaciones internacionales. Quinteros explicó que en los próximos días se avanzará sobre los recorridos y la organización definitiva.

"La próxima semana van a estar acá los representantes de la Nunciatura Apostólica del Vaticano y de Cancillería para ver estos recorridos", indicó.

El ministro aclaró que la información definitiva sobre la visita será comunicada por las autoridades correspondientes. "El esquema, el organigrama y los horarios van a ser exclusivamente informados por el Vaticano", remarcó.

Mientras se aguardan esas precisiones, la expectativa continúa creciendo. Córdoba se prepara para un acontecimiento que proyecta una asistencia superior al millón de personas y que demandará un despliegue de seguridad y organización de gran magnitud.

En Catamarca, la cercanía con la provincia vecina ya comenzó a traducirse en consultas, organización de grupos y análisis de paquetes de viaje. Parroquias, movimientos y fieles particulares buscan ser parte de una visita que promete convocar a personas de distintas provincias argentinas y también de países limítrofes como Paraguay y Bolivia.

La eventual llegada de más de un millón de fieles, la posibilidad de una vigilia, el recorrido terrestre del Papa en papamóvil y las restricciones previstas para la circulación configuran un escenario de enorme movilización. A la espera de que el Vaticano informe oficialmente el esquema, el organigrama y los horarios, la expectativa por la visita de León XIV a Argentina sigue creciendo a ambos lados del límite provincial.