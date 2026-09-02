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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Miércoles 02 de Septiembre del 2026

2 Septiembre de 2026 09.46

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30116

1- 0233

2- 4972

3- 974

4- 9799

5- 847

6- 4127

7- 4665

8- 4177

9- 0435

10- 1927

11- 7228

12- 9029

13- 7874

14- 0184

15- 8209

16- 4168

17- 8738

18- 3360

19- 7846

20- 3347

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