Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30116
1- 0233
2- 4972
3- 974
4- 9799
5- 847
6- 4127
7- 4665
8- 4177
9- 0435
10- 1927
11- 7228
12- 9029
13- 7874
14- 0184
15- 8209
16- 4168
17- 8738
18- 3360
19- 7846
20- 3347
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
22 C ° ST 21.72 °
2 Septiembre de 2026 09.46
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30116
1- 0233
2- 4972
3- 974
4- 9799
5- 847
6- 4127
7- 4665
8- 4177
9- 0435
10- 1927
11- 7228
12- 9029
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