Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Resultado del sorteo de La Primera n° 30191
1° 7756
2° 7388
3° 4904
4° 3937
5° 1786
6° 1910
7° 7407
8° 9836
9° 5306
10° 7440
11° 3337
12° 1130
13° 0588
14° 6941
15° 5934
16° 4770
17° 9951
18° 6287
19° 8651
20° 7926
22 C ° ST 21.75 °
19 Septiembre de 2026 09.56
Quiniela de Catamarca
Resultado del sorteo de La Primera n° 30191
1° 7756
2° 7388
3° 4904
4° 3937
5° 1786
6° 1910
7° 7407
8° 9836
9° 5306
10° 7440
11° 3337
12° 1130
13° 0588
14° 6941
15° 5934
16° 4770
17° 9951
18° 6287
19° 8651
20° 7926