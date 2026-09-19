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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 19 de septiembre de 2026.

19 Septiembre de 2026 09.56

Quiniela de Catamarca

Resultado del sorteo de La Primera n° 30191

1° 7756

2° 7388

3° 4904

4° 3937

5° 1786

6° 1910

7° 7407

8° 9836

9° 5306

10° 7440

11° 3337

12° 1130

13° 0588

14° 6941

15° 5934

16° 4770

17° 9951

18° 6287

19° 8651

20°  7926

 


 

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Catamarca Quiniela

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