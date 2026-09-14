Detectan por primera vez en Catamarca roedores silvestres portadores de Hantavirus

Un estudio ambiental realizado en el departamento Santa Rosa permitió detectar, por primera vez, la circulación de hantavirus en Catamarca. El trabajo fue impulsado por el Ministerio de Salud de la provincia y el CONICET, con el objetivo de conocer el panorama respecto de los roedores que habitan en el territorio provincial y determinar la eventual presencia de agentes virales asociados a estas especies.

Durante el relevamiento se recolectaron 60 roedores. Del total de ejemplares analizados, 2 fueron identificados como positivos como reservorios del virus Guachipas, un tipo de hantavirus que aún se encuentra en investigación.

El resultado constituye el primer registro de circulación de hantavirus identificado en Catamarca a partir de un estudio de estas características. La investigación permitió, además, establecer que los animales portadores corresponden a una especie determinada de roedor silvestre.

A qué especie pertenecen los ejemplares

Los dos roedores portadores del virus corresponden a la especie Oligoryzomys brendae, conocida como ratón de cola larga silvestre. Se trata, por lo tanto, de animales que habitan en ambientes naturales y no de roedores de tipo doméstico.

Este aspecto forma parte de los datos centrales surgidos del estudio ambiental, ya que permite precisar el tipo de roedor en el que fue identificada la presencia del virus. Los ejemplares analizados no corresponden a animales domésticos, sino a una especie silvestre incluida en el relevamiento desarrollado en Santa Rosa.

Los roedores portadores no se enferman ni muestran síntomas evidentes. Sin embargo, pueden eliminar el virus a través de diferentes secreciones y excreciones, entre ellas la saliva, la orina y las heces.

De acuerdo con la información obtenida en el estudio, el contagio humano puede producirse al respirar aire contaminado o mediante el contacto con superficies y alimentos que hayan estado expuestos al virus.

El trabajo de campo y la participación científica

El trabajo de campo estuvo a cargo del equipo del Dr. Ignacio Ferro, perteneciente al Instituto de Ecorregiones Andinas de Jujuy. La investigación fue realizada a pedido y con la colaboración de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Catamarca.

La captura y posterior análisis de los ejemplares permitió obtener información concreta sobre la circulación de hantavirus en la provincia. El relevamiento ambiental se planteó precisamente para conocer la situación de los roedores que habitan en Catamarca y aportar elementos para fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria.

El hallazgo adquiere particular relevancia porque, según informó el Ministerio de Salud, es la primera vez que se identifica la circulación de hantavirus en Catamarca. De este modo, el estudio aporta un nuevo elemento para el seguimiento epidemiológico provincial y para la investigación de los agentes presentes en poblaciones de roedores silvestres.

Refuerzo de la vigilancia epidemiológica

A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio de Salud fortalece la vigilancia epidemiológica de hantavirus en la provincia. Las acciones estarán orientadas especialmente a la identificación oportuna de situaciones compatibles con la enfermedad y al seguimiento de aquellas personas que puedan haber estado expuestas en zonas donde se haya documentado la presencia de roedores.

El esquema de vigilancia contempla:

Sospecha clínica oportuna de posibles casos.

de posibles casos. Notificación de casos compatibles .

. Investigación epidemiológica de las personas que presenten antecedentes de exposición.

de las personas que presenten antecedentes de exposición. Seguimiento de las situaciones vinculadas con áreas donde se haya documentado la presencia de roedores.

El objetivo es fortalecer la capacidad de detección y respuesta ante eventuales situaciones relacionadas con hantavirus, incorporando la información obtenida mediante el estudio ambiental realizado en Santa Rosa.

El análisis de serología, bajo articulación provincial

En paralelo con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la Dirección de Epidemiología y la Dirección Provincial de Laboratorio se encuentran articulando acciones para ampliar la capacidad de análisis dentro del sistema sanitario provincial.

En ese marco, ambas áreas trabajan para que el análisis de serología para hantavirus se realice en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud. La articulación entre las áreas epidemiológicas y de laboratorio busca acompañar los nuevos datos surgidos del relevamiento ambiental y consolidar las herramientas disponibles para la identificación y el seguimiento de situaciones compatibles.

El estudio realizado en Santa Rosa, con la captura de 60 roedores y la detección de dos ejemplares positivos como reservorios del virus Guachipas, aporta así información específica sobre la presencia de este agente en una especie silvestre. Al mismo tiempo, abre una nueva etapa para la vigilancia epidemiológica provincial, con énfasis en la sospecha clínica, la notificación, la investigación de antecedentes de exposición y el fortalecimiento de los análisis de laboratorio.

La identificación de Oligoryzomys brendae, el ratón de cola larga silvestre, como especie portadora en los ejemplares estudiados constituye uno de los principales resultados del relevamiento. Se trata de un hallazgo que, por primera vez, documenta la circulación de hantavirus en Catamarca y que lleva al sistema sanitario provincial a reforzar las herramientas de vigilancia y diagnóstico frente a este antecedente ambiental.