El invierno no se quiere ir y la nieve sigue presente en casi toda Catamarca

El invierno parece resistirse a despedirse de Catamarca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado que durante este fin de semana se produciría un descenso de las temperaturas y que la denominada "primaverita" tendría que quedar en pausa.

El pronóstico encontró su confirmación en los hechos. Desde ayer sábado comenzaron a registrarse nevadas en distintos puntos de la provincia, en un escenario que volvió a transformar los paisajes y que este domingo continúa sorprendiendo.

Mientras rige una alerta por bajas temperaturas, el manto blanco permanece en diferentes sectores del territorio catamarqueño. La presencia de nieve vuelve a marcar una jornada en la que las condiciones invernales se mantienen, pese a la cercanía de la primavera.

El fenómeno pudo observarse en distintos lugares, con registros que muestran cómo la nieve volvió a cubrir sectores de la provincia y modificó por completo el paisaje.

Las Chacritas. Foto gentileza Wallther ZamoraInfo

De la Quebrada de la Cébila a El Portezuelo

Entre los registros más cercanos a la Capital se encuentran las nevadas en la Quebrada de la Cébila y la importante caída de nieve registrada en la Cuesta El Portezuelo.

Estos episodios ya habían anticipado durante el sábado el cambio de escenario meteorológico previsto para el fin de semana. El descenso de las temperaturas comenzó a hacerse visible también a través de la nieve, que apareció en sectores donde el paisaje adquirió nuevamente características propias de la temporada invernal.

Pero la nieve no quedó limitada a esos puntos. Este domingo, el fenómeno continúa y uno de los registros más llamativos corresponde a Las Chacritas, en el departamento Ambato, donde se produjo una intensa nevada.

Las Chacritas, bajo un manto blanco

El paisaje de Las Chacritas volvió a convertirse este domingo en una postal completamente blanca. La intensa nevada registrada en la localidad ambateña fue documentada por Wallther ZamoraInfo, cuyo registro permite observar la magnitud del fenómeno.

La nieve transformó el paisaje y le dio al lugar una apariencia que fue descripta como de ensueño. El blanco se extendió sobre el entorno mientras las bajas temperaturas acompañaban la jornada. El registro realizado durante la mañana señalaba una temperatura de 5,6 grados.

La escena resume el cambio de condiciones que había sido anticipado para este fin de semana: después de jornadas en las que las temperaturas habían permitido una sensación más cercana a la primavera, el frío volvió a ocupar el centro de la escena y la nieve apareció nuevamente en distintos puntos de Catamarca.

Otra postal, Vis Vis en Andalgalá

¿Qué significa un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas por frío es un período en el que se esperan valores de temperatura mínima y máxima capaces de poner en peligro la salud de las persona

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional define estos eventos mediante el Sistema de Alerta Temprana (SAT). El sistema calcula valores umbrales específicos (basados en el percentil 10 de temperaturas) a partir de los cuales se registra un aumento estadístico en la enfermedad (morbilidad) y la muerte (mortalidad).

En el caso de Catamarca, lo informada para este domingo tiene rango de Alerta Amarilla, lo que implica que el efecto de las temperaturas será de leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo.