Incendio en pleno centro de la Capital: aprehendieron a tres personas

Un incendio se registró durante la tarde de este domingo en un inmueble de calle Esquiú, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, en pleno centro de la Capital de Catamarca.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, cuando efectivos de la Seccional Primera llegaron al lugar tras un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

De acuerdo con la información policial, tres hombres habrían provocado el incendio, aparentemente de manera intencional, y posteriormente se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca.

Ante la emergencia, intervino personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, que realizó las tareas correspondientes y logró sofocar las llamas. El fuego provocó daños materiales totales en el inmueble.

En el lugar también trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Los interceptaron en Paclín

Mientras se desarrollaba el operativo, personal del SAE-911 alertó a efectivos de la Comisaría Departamental La Merced, quienes desplegaron un procedimiento sobre la Ruta Nacional N° 38.

Finalmente, los policías lograron interceptar la camioneta aproximadamente un kilómetro al sur del ingreso a la localidad de La Merced, departamento Paclín.

En el vehículo circulaban los tres hombres señalados como presuntos autores del hecho. Fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial.

Se trata de personas de apellidos Santillán, de 48 años; Rolando, de 51; y Gramajo, de 55, todos oriundos de la provincia de Tucumán.

La Ford Ranger en la que se desplazaban quedó en calidad de secuestro y será incorporada a las actuaciones judiciales.

La causa quedó bajo investigación

Los tres aprehendidos permanecen alojados en una dependencia policial y la Justicia interviniente tomó conocimiento del procedimiento.

Por el momento, la investigación busca determinar las circunstancias en las que se inició el fuego y establecer la eventual responsabilidad de los sospechosos.

La hipótesis de que el incendio fue provocado de manera intencional forma parte de las líneas investigativas y deberá ser determinada a partir de las pericias y demás elementos incorporados a la causa.

No se informaron personas heridas como consecuencia del incendio.