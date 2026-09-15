Préstamos personales de $30.000.000: cómo solicitarlos y cuáles son las tasas de interés

Los préstamos personales se mantienen entre las alternativas más utilizadas por quienes necesitan acceder a una suma de dinero sin tener que justificar un destino específico. Además, varias entidades permiten realizar todo el trámite de manera online y ofrecen la posibilidad de devolver el dinero en cuotas fijas.

Este mes, Banco Galicia, Banco Nación y BBVA cuentan con líneas que permiten solicitar $30.000.000, aunque las condiciones, los requisitos y las tasas varían según cada entidad y el perfil del cliente. El dinero puede utilizarse para diferentes objetivos, como refacciones en el hogar, gastos imprevistos, adquisición de bienes o proyectos personales. En muchos casos, la solicitud puede gestionarse directamente desde la aplicación o el home banking.

Banco Galicia: Montos, Plazos y Tasas Segmentadas

Banco Galicia ofrece préstamos personales de libre destino por montos que van desde $1.000 hasta un máximo de $30.400.000. El plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses.

Entre sus características principales se encuentran:

Monto mínimo de $1.000.

Monto máximo de $30.400.000.

Plazos de entre 6 y 72 meses.

Sistema de amortización francés.

Acreditación inmediata en la cuenta del cliente.

Primer vencimiento a los 45 días.

Sin costos de otorgamiento.

Las tasas aplicadas por Galicia dependen del segmento al que pertenece cada usuario. Para los clientes Éminent, la TNA va desde 39% hasta 79%. Para los clientes Plus / Gold, la TNA oscila desde 57% hasta 99%. En tanto, para los clientes Move, la TNA se ubica desde 87% hasta 142%. El banco señala que la tasa definitiva se comunica al momento de realizar la operación y queda condicionada a la evaluación crediticia correspondiente.

Banco Nación: Alternativas, Requisitos y Costos Financieros

Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales en pesos y de libre destino, con cuotas fijas. Una de sus alternativas permite solicitar hasta $50.000.000, por lo que es posible pedir $30.000.000. Además, el crédito puede renovarse una vez que el cliente haya cancelado al menos el 10% de las cuotas, siempre que mantenga un buen comportamiento de pago. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria.

Pueden solicitarlo personas que tengan una actividad laboral y capacidad legal para contratar, personas que no superen la edad jubilatoria al finalizar el préstamo, jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes fuera del Banco Nación, y beneficiarios de pensiones vitalicias de guerra.

Sus principales condiciones determinan un monto máximo de $50.000.000, moneda en pesos, destino libre, plazo de hasta 72 cuotas, sistema de amortización francés, débito automático de las cuotas y la regla de que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos.

Las tasas vigentes durante agosto presentan diferencias marcadas según la vinculación del cliente:

Clientes con paquete "Cuenta Nación": TNA del 74%, TEA del 105,05%, CFT (TNA) del 104,26% y CFT (TEA) del 171,76%.

Clientes sin paquete "Cuenta Nación": TNA del 91%, TEA del 140,40%, CFT (TNA) del 110,11% y CFT (TEA) del 186,76%.

Para pedir el crédito se debe ingresar al home banking o a la aplicación del Banco Nación, seleccionar la opción de préstamos personales, elegir el monto y el plazo de devolución, revisar las condiciones y la tasa disponible, y confirmar la solicitud para que el banco realice la evaluación crediticia.

BBVA: Financiación Digital para Jubilados y Pensionados

BBVA también dispone de préstamos personales de hasta $40.000.000, por lo que permite solicitar una suma de $30.000.000. El financiamiento puede extenderse hasta 60 meses y la gestión se realiza de manera digital.

Los requisitos para acceder consisten en ser jubilado o pensionado, cobrar los haberes en BBVA, tener entre 18 y 74 años, contar con ingresos mínimos de $308.200 y cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad.

Sus condiciones contemplan un monto mínimo de $10.000, monto máximo de $40.000.000, plazo entre 6 y 60 meses, tasa fija, sistema de amortización francés, la restricción de que la cuota no puede superar el 30% de los ingresos y sin gastos de otorgamiento. En cuanto a las tasas de interés, registra una TNA del 129%, TEA del 240,51% y CFTEA del 323%.