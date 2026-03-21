Resultado del sorteo de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 4 6 8

7571

7139

1240

3240

3317

0097

7926

5187

7226

5117

4821

9731

6546

7741

6453

7727

5354

8220

5930

1206

El número 71 en el mundo de los sueños es el excremento.

Este número simboliza situaciones incómodas, problemas o cargas que generan malestar. En el plano simbólico suele asociarse a momentos de tensión, conflictos o cuestiones desagradables que es necesario enfrentar o resolver.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.