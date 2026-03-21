Resultado del sorteo de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 2 9 4 6 8
- 7571
- 7139
- 1240
- 3240
- 3317
- 0097
- 7926
- 5187
- 7226
- 5117
- 4821
- 9731
- 6546
- 7741
- 6453
- 7727
- 5354
- 8220
- 5930
- 1206
El número 71 en el mundo de los sueños es el excremento.
Este número simboliza situaciones incómodas, problemas o cargas que generan malestar. En el plano simbólico suele asociarse a momentos de tensión, conflictos o cuestiones desagradables que es necesario enfrentar o resolver.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.