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Resultado del sorteo de la quiniela de Catamarca

Sábado 21 de marzo de 2026.

21 Marzo de 2026 14.38

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 4 6 8

  • 7571
  • 7139
  • 1240
  • 3240
  • 3317
  • 0097
  • 7926
  • 5187
  • 7226
  • 5117
  • 4821
  • 9731
  • 6546
  • 7741
  • 6453
  • 7727
  • 5354
  • 8220
  • 5930
  • 1206

El número 71 en el mundo de los sueños es el excremento.

Este número simboliza situaciones incómodas, problemas o cargas que generan malestar. En el plano simbólico suele asociarse a momentos de tensión, conflictos o cuestiones desagradables que es necesario enfrentar o resolver.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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