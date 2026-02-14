Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Resultado del sorteo vespertino nº 29328
1° 9927
2° 5093
3° 8986
4° 8334
5° 5327
6° 7269
7° 9925
8° 0760
9° 9068
10° 2597
11° 9462
12° 0368
13° 6873
14° 7907
15° 5520
16° 7361
17° 6181
18° 2621
19° 3967
20° 6375
14 Febrero de 2026 19.12
