Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 14 de febrero de 2026.

14 Febrero de 2026 19.12

Quiniela de Catamarca

Resultado del sorteo vespertino nº 29328

1° 9927

2° 5093

3° 8986

4° 8334

5° 5327

6° 7269

7° 9925

8° 0760

9° 9068

10° 2597

11° 9462

12° 0368

13° 6873

14° 7907

15° 5520

16° 7361

17° 6181

18° 2621

19° 3967

20° 6375

 

 

Catamarca Quiniela

