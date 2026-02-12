Transporte en Catamarca: la UTA advierte con un paro por tiempo indeterminado si no se pagan los sueldos

El servicio de transporte de pasajeros de corta y media distancia en Catamarca funcionará con normalidad este jueves, luego del paro de 24 horas realizado en la víspera, que tuvo un alto nivel de adhesión.

Así lo confirmó el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Vergara, quien no obstante advirtió que el gremio podría convocar a un paro por tiempo indeterminado si las empresas no regularizan el pago de los haberes adeudados a los trabajadores.

"Estamos esperando que las empresas den cumplimiento al reclamo. Vamos a esperar qué es lo que sucede y vamos a analizar los pasos a seguir. En caso de que no cumplan, estamos analizando tomar medidas de forma indeterminada", señaló Vergara en diálogo con Radio Valle Viejo.

Desde el sector empresario, en tanto, justifican el retraso en el pago de salarios a los choferes en la falta de efectivización de los subsidios por parte del Gobierno.

El conflicto mantiene en alerta al sistema de transporte en la provincia, mientras las partes aguardan una definición que evite nuevas interrupciones del servicio.