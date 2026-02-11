Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $50.000.000 en Catamarca

Durante febrero de 2026, los jubilados tienen a disposición diversas líneas de préstamos personales ofrecidas por algunos bancos. Estas opciones están pensadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o avanzar con proyectos personales, con condiciones adaptadas a este segmento.
En este mes, Banco Nación, Banco Provincia y BBVA mantienen vigentes sus propuestas de financiamiento para jubilados y pensionados, con montos que alcanzan los $50.000.000 y plazos que varían según cada entidad.
Préstamo del Banco Nación
El Banco Nación dispone de una línea de préstamos personales dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. El trámite es 100% digital y permite solicitar montos de hasta $50.000.000.
Quiénes pueden solicitarlo:
- Jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación.
- No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.
Detalles del crédito:
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $50.000.000
- Destino: libre
- Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto
Plazos según modalidad de cobro:
- Hasta 36 meses con e@descuento
- Hasta 72 meses con débito en cuenta
Tasas vigentes:
- TNA: 45%
- TEA: 55,59%
- CFT (con TNA): 54,45%
- CFT (con TEA): 70,32%
Cómo gestionarlo:
- Ingresar a la app BNA+ o al home banking.
- Seleccionar Tu Banco → Préstamos.
- Indicar el monto y el destino.
- Confirmar los datos y enviar la solicitud.
Préstamo del Banco Provincia
El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, además de empleados del sector público y privado. El monto máximo disponible es de $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses.
Condiciones principales:
- Monto máximo: $50.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- TNA (tasa nominal anual): 98%
- Ejemplo de cuota: $8.680,95 por cada $100.000 solicitados
- Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación
Cómo solicitarlo:
- Ingresar al home banking o a BIP Móvil.
- Acceder con usuario y clave y activar el Token de seguridad, si aún no está habilitado.
- Seleccionar la opción Préstamos.
- Definir el monto y el plazo.
- Confirmar las condiciones y completar la operación.
Préstamo del Banco BBVA
El Banco BBVA ofrece préstamos personales para jubilados por un monto máximo de $40.000.000 y un plazo de devolución de hasta 60 meses. Todo el proceso se realiza de forma online.
Requisitos:
- Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.
- Cobrar los haberes en una cuenta BBVA.
Condiciones:
- Monto: de $10.000 a $40.000.000
- Plazo: de 6 a 60 meses
- Tasa: fija
- Sistema de amortización: francés
- Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
- Sin costo de otorgamiento
Requisitos adicionales:
- Edad: entre 18 y 74 años
- Ingreso mínimo: $308.200
- Antigüedad laboral: según el tipo de actividad
Tasas:
- TNA: 135%
- TEA: 259,42%
- Cancelación anticipada: sin cargo si se cumplió el 25% del plazo o transcurrieron 180 días; de lo contrario, se aplica un 4% + IVA.
Para solicitarlo:
- Ingresar a la app o al simulador online.
- Calcular el monto y las cuotas.
- Completar los datos personales.
- Enviar la solicitud.