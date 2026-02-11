Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $50.000.000 en Catamarca

Durante febrero de 2026, los jubilados tienen a disposición diversas líneas de préstamos personales ofrecidas por algunos bancos. Estas opciones están pensadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o avanzar con proyectos personales, con condiciones adaptadas a este segmento.

En este mes, Banco Nación, Banco Provincia y BBVA mantienen vigentes sus propuestas de financiamiento para jubilados y pensionados, con montos que alcanzan los $50.000.000 y plazos que varían según cada entidad.

Préstamo del Banco Nación

El Banco Nación dispone de una línea de préstamos personales dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. El trámite es 100% digital y permite solicitar montos de hasta $50.000.000.

Quiénes pueden solicitarlo:

Jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación.

No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.

Detalles del crédito:

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $50.000.000

Destino: libre

Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto

Plazos según modalidad de cobro:

Hasta 36 meses con e@descuento

Hasta 72 meses con débito en cuenta

Tasas vigentes:

TNA: 45%

TEA: 55,59%

CFT (con TNA): 54,45%

CFT (con TEA): 70,32%

Cómo gestionarlo:

Ingresar a la app BNA+ o al home banking. Seleccionar Tu Banco → Préstamos. Indicar el monto y el destino. Confirmar los datos y enviar la solicitud.

Préstamo del Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, además de empleados del sector público y privado. El monto máximo disponible es de $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses.

Condiciones principales:

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA (tasa nominal anual): 98%

Ejemplo de cuota: $8.680,95 por cada $100.000 solicitados

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Cómo solicitarlo:

Ingresar al home banking o a BIP Móvil. Acceder con usuario y clave y activar el Token de seguridad, si aún no está habilitado. Seleccionar la opción Préstamos. Definir el monto y el plazo. Confirmar las condiciones y completar la operación.

Préstamo del Banco BBVA

El Banco BBVA ofrece préstamos personales para jubilados por un monto máximo de $40.000.000 y un plazo de devolución de hasta 60 meses. Todo el proceso se realiza de forma online.

Requisitos:

Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.

Cobrar los haberes en una cuenta BBVA.

Condiciones:

Monto: de $10.000 a $40.000.000

Plazo: de 6 a 60 meses

Tasa: fija

Sistema de amortización: francés

Relación cuota-ingreso: hasta el 30%

Sin costo de otorgamiento

Requisitos adicionales:

Edad: entre 18 y 74 años

Ingreso mínimo: $308.200

Antigüedad laboral: según el tipo de actividad

Tasas:

TNA: 135%

TEA: 259,42%

Cancelación anticipada: sin cargo si se cumplió el 25% del plazo o transcurrieron 180 días; de lo contrario, se aplica un 4% + IVA.

Para solicitarlo: