Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $50.000.000 en Catamarca

Conocé las características de estos créditos, cómo solicitarlos y cuáles son sus costos.

11 Febrero de 2026 21.20

Durante febrero de 2026, los jubilados tienen a disposición diversas líneas de préstamos personales ofrecidas por algunos bancos. Estas opciones están pensadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o avanzar con proyectos personales, con condiciones adaptadas a este segmento.

En este mes, Banco Nación, Banco Provincia y BBVA mantienen vigentes sus propuestas de financiamiento para jubilados y pensionados, con montos que alcanzan los $50.000.000 y plazos que varían según cada entidad.

Préstamo del Banco Nación

El Banco Nación dispone de una línea de préstamos personales dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. El trámite es 100% digital y permite solicitar montos de hasta $50.000.000.

Quiénes pueden solicitarlo:

  • Jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación.
  • No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.

Detalles del crédito:

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $50.000.000
  • Destino: libre
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto

Plazos según modalidad de cobro:

  • Hasta 36 meses con e@descuento
  • Hasta 72 meses con débito en cuenta

Tasas vigentes:

  • TNA: 45%
  • TEA: 55,59%
  • CFT (con TNA): 54,45%
  • CFT (con TEA): 70,32%

Cómo gestionarlo:

  1. Ingresar a la app BNA+ o al home banking.
  2. Seleccionar Tu BancoPréstamos.
  3. Indicar el monto y el destino.
  4. Confirmar los datos y enviar la solicitud.

Así es el préstamo del Banco Nación. Las cuotas son fijas y se debitan mensualmente. (Foto: BNA).
Préstamo del Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, además de empleados del sector público y privado. El monto máximo disponible es de $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses.

Condiciones principales:

  • Monto máximo: $50.000.000
  • Plazo: hasta 72 meses
  • TNA (tasa nominal anual): 98%
  • Ejemplo de cuota: $8.680,95 por cada $100.000 solicitados
  • Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Las características del crédito del Banco Provincia (Foto: Banco Provincia).
Cómo solicitarlo:

  1. Ingresar al home banking o a BIP Móvil.
  2. Acceder con usuario y clave y activar el Token de seguridad, si aún no está habilitado.
  3. Seleccionar la opción Préstamos.
  4. Definir el monto y el plazo.
  5. Confirmar las condiciones y completar la operación.

Préstamo del Banco BBVA

El Banco BBVA ofrece préstamos personales para jubilados por un monto máximo de $40.000.000 y un plazo de devolución de hasta 60 meses. Todo el proceso se realiza de forma online.

Requisitos:

  • Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.
  • Cobrar los haberes en una cuenta BBVA.

Condiciones:

  • Monto: de $10.000 a $40.000.000
  • Plazo: de 6 a 60 meses
  • Tasa: fija
  • Sistema de amortización: francés
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
  • Sin costo de otorgamiento

Las características y algunos requisitos de este banco (Foto: Banco BBVA).
Requisitos adicionales:

  • Edad: entre 18 y 74 años
  • Ingreso mínimo: $308.200
  • Antigüedad laboral: según el tipo de actividad

Tasas:

  • TNA: 135%
  • TEA: 259,42%
  • Cancelación anticipada: sin cargo si se cumplió el 25% del plazo o transcurrieron 180 días; de lo contrario, se aplica un 4% + IVA.

Para solicitarlo:

  1. Ingresar a la app o al simulador online.
  2. Calcular el monto y las cuotas.
  3. Completar los datos personales.
  4. Enviar la solicitud.
     
