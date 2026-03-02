  • Dólar
Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Lunes 2 de marzo de 2026.

2 Marzo de 2026 16.15

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29383

 

  • 9422
  • 4293
  • 1981
  • 8724
  • 5980
  • 5616
  • 7264
  • 2369
  • 4002
  • 2048
  • 3458
  • 3079
  • 3696
  • 4316
  • 4308
  • 5685
  • 8486
  • 1299
  • 3062
  • 1245

El número 22 en el mundo de los sueños es el loco.

Este número simboliza impulsividad, cambios inesperados y decisiones arriesgadas. En el plano simbólico puede representar actuar sin medir consecuencias, pero también la libertad de romper estructuras y animarse a lo distinto.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

