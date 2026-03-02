Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29383
- 9422
- 4293
- 1981
- 8724
- 5980
- 5616
- 7264
- 2369
- 4002
- 2048
- 3458
- 3079
- 3696
- 4316
- 4308
- 5685
- 8486
- 1299
- 3062
- 1245
El número 22 en el mundo de los sueños es el loco.
Este número simboliza impulsividad, cambios inesperados y decisiones arriesgadas. En el plano simbólico puede representar actuar sin medir consecuencias, pero también la libertad de romper estructuras y animarse a lo distinto.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.