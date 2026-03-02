Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29383

9422

4293

1981

8724

5980

5616

7264

2369

4002

2048

3458

3079

3696

4316

4308

5685

8486

1299

3062

1245

El número 22 en el mundo de los sueños es el loco.

Este número simboliza impulsividad, cambios inesperados y decisiones arriesgadas. En el plano simbólico puede representar actuar sin medir consecuencias, pero también la libertad de romper estructuras y animarse a lo distinto.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.