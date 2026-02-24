Corte de agua en Catamarca: realizan intervención de emergencia para reparar un caño

La empresa Aguas de Catamarca comunicó oficialmente que el servicio de agua potable se encuentra afectado debido a una intervención técnica en un punto específico de la red de distribución. El inconveniente se originó en un caño de PVC de 200 milímetros de diámetro, cuya reparación se está llevando adelante en la intersección de Domingo Vergara y Teudolfo Barrionuevo.

Se trata de una infraestructura troncal de relevancia dentro del sistema de abastecimiento, lo que explica el impacto directo en el suministro hacia sectores residenciales cercanos. La magnitud del conducto —200 mm— evidencia la importancia estructural de la pieza intervenida, ya que este tipo de diámetro suele estar vinculado a redes que alimentan a una cantidad considerable de usuarios.

Desde la prestataria indicaron que el personal operativo se encuentra trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, desplegando tareas técnicas orientadas a resolver la contingencia con la mayor celeridad.

Sectores afectados y previsión de normalización

Como consecuencia directa de los trabajos de reparación, se prevé falta de agua hasta horas de la madrugada en:

Barrio 1000 Viviendas

Zonas aledañas

La proyección temporal marca que el restablecimiento del servicio no será inmediato, sino que dependerá de la finalización de las tareas en curso y de la posterior estabilización de la red. En este tipo de intervenciones, una vez concluida la reparación física del conducto, es habitual que el sistema requiera un proceso de presurización progresiva para recuperar la normalidad operativa.

El barrio 1000 Viviendas, por su densidad poblacional, constituye uno de los sectores urbanos donde cualquier alteración del suministro tiene impacto significativo en la dinámica cotidiana de cientos de hogares. Por ello, la empresa puso el acento en la necesidad de previsión por parte de los usuarios mientras se extiende la contingencia.

Recomendaciones a la comunidad: uso racional de reservas

Ante la interrupción temporal del suministro, Aguas de Catamarca emitió una recomendación concreta dirigida a los vecinos de las zonas afectadas: hacer un uso racional de las reservas domiciliarias.

La sugerencia apunta a priorizar dos aspectos fundamentales:

Higiene

Alimentación