Paritarias en Catamarca: Fuerte rechazo gremial a la propuesta salarial del Gobierno

En la tarde de este miércoles se desarrolló la primera reunión paritaria entre los gremios que nuclean a la administración pública provincial y autoridades del Gobierno de Catamarca. El encuentro, que marcó el inicio formal de la negociación salarial, concluyó sin acuerdo y con un rechazo explícito a la oferta oficial por parte de las organizaciones sindicales.

La instancia de diálogo dejó en evidencia la distancia entre las expectativas gremiales y las posibilidades planteadas por el Ejecutivo. Mientras los representantes sindicales insistieron en la necesidad de una recomposición salarial inmediata, el Gobierno expuso un panorama financiero complejo, condicionado por factores estructurales que, según indicaron, afectan las cuentas provinciales y municipales.

El planteo de UPCN: salario básico y actualización sistemática

La UPCN Seccional Catamarca difundió un comunicado en el que detalló su postura tras la reunión. Allí subrayó que en la mesa de diálogo pudieron "exponer con claridad la difícil situación económica y social que atraviesan hoy los trabajadores estatales de toda la provincia".

En ese marco, el gremio reafirmó firmemente la postura planteada en su petitorio inicial, cuyos ejes centrales son:

Una suma que se incorpore al sueldo básico.

La continuidad de un esquema de actualización sistemática de haberes, que permita paliar los efectos de la compleja realidad económica nacional.

Incrementos en adicionales como escolaridad, salario familiar y otros conceptos que impactan directamente en el bolsillo de las familias.

Para UPCN, el debate no se limita a una cifra puntual, sino que involucra la estructura misma del salario estatal. La incorporación de sumas al básico representa, en términos gremiales, una garantía de estabilidad y proyección a futuro, mientras que la actualización sistemática apunta a evitar el deterioro progresivo frente a un escenario económico volátil.

La posición oficial: merma de recursos y preocupación por los municipios

Durante el encuentro, las autoridades provinciales manifestaron una fuerte merma en la coparticipación y en la recaudación provincial, además de señalar la delicada situación financiera que atraviesan los municipios. Este punto generó una profunda preocupación en los gremios que representan a los trabajadores del interior, donde la dependencia de las transferencias y de los fondos provinciales resulta determinante para el funcionamiento estatal.

De la reunión participaron:

El ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti.

La ministra de Trabajo, Verónica Soria.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

Con ellos se acordó continuar el diálogo la próxima semana, con día y horario a confirmar, atendiendo a los tiempos administrativos de liquidación de haberes. Asimismo, el Gobierno se comprometió a analizar distintas alternativas financieras que permitan alcanzar un acuerdo "beneficioso y sostenible en el tiempo".

La sostenibilidad fue uno de los conceptos que sobrevoló la mesa de negociación, en un contexto donde la administración provincial sostiene que los recursos disponibles condicionan cualquier mejora salarial estructural.

ATE: recomposición por encima de la inflación

Por su parte, el titular de ATE, Ricardo Arévalo, explicó ante la prensa los fundamentos del rechazo. Según expresó, la propuesta oficial "no es lo que nosotros aspiramos", ya que consideran que lo perdido en poder adquisitivo en los últimos meses está "muy por debajo de lo que ofrece el gobierno".

Arévalo cuestionó que la oferta se apoye en los índices de inflación o en los números del INDEC para otorgar el aumento. A su entender, esos parámetros resultan insuficientes frente a la realidad cotidiana de los trabajadores. "La inflación no condice con la realidad", afirmó, al señalar subas concretas en productos como la carne, los lácteos y el pan, mientras los índices oficiales mantienen otros valores.

Desde ATE insisten en que debe existir una recomposición salarial previa, que permita recuperar la pérdida acumulada en los últimos dos o tres meses. Recién a partir de ese "piso" —según explicó— podría discutirse una actualización bimestral atada a los números del INDEC.

El gremio plantea, como referencia mínima, una recomposición de entre:

15% y 20%.

A partir de ese porcentaje, sostienen, se podría avanzar en un esquema de actualización periódica. La diferencia conceptual con la propuesta oficial radica en el punto de partida: para ATE, comenzar con los índices del INDEC implica consolidar la pérdida ya sufrida.

Un conflicto abierto y negociación en curso

La primera reunión paritaria dejó así un escenario abierto, con posiciones claramente definidas pero sin puntos de coincidencia suficientes para sellar un acuerdo inmediato. Los gremios reclaman una recomposición salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo y fortalezca el salario básico, mientras el Ejecutivo advierte sobre restricciones presupuestarias y la necesidad de preservar el equilibrio financiero.

El próximo encuentro será clave para medir la capacidad de ambas partes de acercar posiciones. Con la continuidad del diálogo ya acordada, el foco estará puesto en las alternativas financieras que el Gobierno se comprometió a analizar y en la respuesta que puedan dar a un reclamo sindical que, según quedó expresado, considera insuficiente cualquier propuesta que no contemple una recomposición inicial de entre el 15% y el 20%.