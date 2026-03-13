Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29433

4973

7003

3349

2993

6520

7013

6710

9410

0069

6085

4306

8423

9305

8691

7190

1955

2154

4698

6084

0437

El número 73 en el mundo de los sueños es el hospital.

Este número simboliza cuidado, recuperación y necesidad de atender situaciones delicadas. En el plano simbólico suele relacionarse con momentos en los que se requiere protección, asistencia o tiempo para sanar física o emocionalmente.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.