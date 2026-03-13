Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29433
- 4973
- 7003
- 3349
- 2993
- 6520
- 7013
- 6710
- 9410
- 0069
- 6085
- 4306
- 8423
- 9305
- 8691
- 7190
- 1955
- 2154
- 4698
- 6084
- 0437
El número 73 en el mundo de los sueños es el hospital.
Este número simboliza cuidado, recuperación y necesidad de atender situaciones delicadas. En el plano simbólico suele relacionarse con momentos en los que se requiere protección, asistencia o tiempo para sanar física o emocionalmente.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.