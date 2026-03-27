Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

La Quiniela de Catamarca dio a conocer los resultados correspondientes al sorteo vespertino, donde el número 2948 se ubicó en el primer lugar.

El listado completo de números sorteados es el siguiente:

1º 1325

2º 9188

3º 2194

4º 8666

5º 0324

6º 7038

7º 3686

8º 6118

9º 3789

10º 0178

11º 9805

12º 4165

13º 4567

14º 8860

15º 9149

16º 2335

17º 1925

18º 1237

19º 5963

20º 7351

Como es habitual, los resultados también se vinculan con el significado de los números en la denominada "tabla de los sueños". En este caso, el número 43 se asocia con la sangre.