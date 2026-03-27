Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

La Quiniela de Catamarca dio a conocer los resultados correspondientes al sorteo vespertino, donde el número 2948 se ubicó en el primer lugar.
El listado completo de números sorteados es el siguiente:
1º 1325
2º 9188
3º 2194
4º 8666
5º 0324
6º 7038
7º 3686
8º 6118
9º 3789
10º 0178
11º 9805
12º 4165
13º 4567
14º 8860
15º 9149
16º 2335
17º 1925
18º 1237
19º 5963
20º 7351
Como es habitual, los resultados también se vinculan con el significado de los números en la denominada "tabla de los sueños". En este caso, el número 43 se asocia con la sangre.