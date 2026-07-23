Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29948
1- 0531
2- 3967
3- 6846
4- 7141
5- 9545
6- 7824
7- 0141
8- 6150
9- 9581
10- 5561
11- 2143
12- 0530
13- 7759
14- 0962
15- 5332
16- 7367
17- 2978
18- 2758
19- 8301
20- 6456
El 31 en el mundo de los sueños es La Luz
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23 Julio de 2026 13.43
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5- 9545
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