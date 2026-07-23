Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29948

1- 0531

2- 3967

3- 6846

4- 7141

5- 9545

6- 7824

7- 0141

8- 6150

9- 9581

10- 5561

11- 2143

12- 0530

13- 7759

14- 0962

15- 5332

16- 7367

17- 2978

18- 2758

19- 8301

20- 6456

El 31 en el mundo de los sueños es La Luz



