  • Dólar
  • BNA $1470 ~ $1520
  • BLUE $1520 ~ $1540
  • TURISTA $1911 ~ $1911

25 C ° ST 24.8 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 5 de Agosto del 2026

5 Agosto de 2026 13.54

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30003

1-7533

2- 6964

3- 7827

4- 9423

5- 3202

6- 0879

7- 2804

8- 0592

9- 3724

10- 7554

11- 6714

12- 0703

13- 5956

14- 2507

15- 3068

16- 2519

17- 0033

18- 1560

19- 2803

20- 6364

 

El 33 en el mundo de los sueños El Cristo


 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también