Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30013

1- 6145

2- 5599

3- 3068

4- 8552

5- 8503

6- 7807

7- 3838

8- 4566

9- 2823

10- 8817

11- 9545

12- 8123

13- 7437

14- 7718

15- 4906

16- 8456

17- 7929

18- 1828

19- 4515

20- 0059

El 45 en el mundo de los sueños es El Vino



