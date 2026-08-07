Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30013
1- 6145
2- 5599
3- 3068
4- 8552
5- 8503
6- 7807
7- 3838
8- 4566
9- 2823
10- 8817
11- 9545
12- 8123
13- 7437
14- 7718
15- 4906
16- 8456
17- 7929
18- 1828
19- 4515
20- 0059
El 45 en el mundo de los sueños es El Vino
10 C ° ST 9.22 °
7 Agosto de 2026 13.46
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2- 5599
3- 3068
4- 8552
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