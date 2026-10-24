Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 3 3 8

9897 5260 4055 7179 3946 5234 1465 8429 6993 1213 3436 8403 1971 7371 4795 3924 5979 8867 8724 6543

Número ganador: 9897

Significado en los sueños de la quiniela

97 - La mesa

El número 97 en el mundo de los sueños es la mesa. Se asocia con el encuentro, la reunión y los momentos compartidos alrededor de la mesa, como las comidas familiares o las conversaciones entre seres queridos.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.