Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 3 0 3 3 8
- 9897
- 5260
- 4055
- 7179
- 3946
- 5234
- 1465
- 8429
- 6993
- 1213
- 3436
- 8403
- 1971
- 7371
- 4795
- 3924
- 5979
- 8867
- 8724
- 6543
Número ganador: 9897
Significado en los sueños de la quiniela
97 - La mesa
El número 97 en el mundo de los sueños es la mesa. Se asocia con el encuentro, la reunión y los momentos compartidos alrededor de la mesa, como las comidas familiares o las conversaciones entre seres queridos.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.