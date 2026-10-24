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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 24 de octubre de 2026

24 Octubre de 2026 15.24

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 3 3 8

  1. 9897
  2. 5260
  3. 4055
  4. 7179
  5. 3946
  6. 5234
  7. 1465
  8. 8429
  9. 6993
  10. 1213
  11. 3436
  12. 8403
  13. 1971
  14. 7371
  15. 4795
  16. 3924
  17. 5979
  18. 8867
  19. 8724
  20. 6543

 

Número ganador: 9897

Significado en los sueños de la quiniela

97 - La mesa

El número 97 en el mundo de los sueños es la mesa. Se asocia con el encuentro, la reunión y los momentos compartidos alrededor de la mesa, como las comidas familiares o las conversaciones entre seres queridos.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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