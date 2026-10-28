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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 28 de Octubre del 2026

28 Octubre de 2026 13.48

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30353

1- 4740

2- 7946

3- 4076

4- 4608

5- 0301

6- 3206

7- 8453

8- 7437

9- 5109

10- 4411

11- 7048

12- 8973

13- 3306

14- 6494

15- 5341

16- 7298

17- 4224

18- 7422

19- 6247

20- 5107

 

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