Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30353
1- 4740
2- 7946
3- 4076
4- 4608
5- 0301
6- 3206
7- 8453
8- 7437
9- 5109
10- 4411
11- 7048
12- 8973
13- 3306
14- 6494
15- 5341
16- 7298
17- 4224
18- 7422
19- 6247
20- 5107
El 40 en el mundo de los sueños El Cura
25 C ° ST 24.51 °
28 Octubre de 2026 13.48
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30353
1- 4740
2- 7946
3- 4076
4- 4608
5- 0301
6- 3206
7- 8453
8- 7437
9- 5109
10- 4411
11- 7048
12- 8973
13- 3306
14- 6494
15- 5341
16- 7298
17- 4224
18- 7422
19- 6247
20- 5107
El 40 en el mundo de los sueños El Cura