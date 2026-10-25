Catamarca: buscan a una mujer de 28 años con sus tres hijos

La Policía de Catamarca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Catherin Daiana Cabrera, de 28 años, cuya desaparición fue denunciada ante la Unidad Judicial N.º 7. Según los datos consignados, la mujer fue vista por última vez el 21 de octubre de 2026.

La informaciónseñala que, hasta el momento, se desconocen tanto el horario como el lugar en el que fue vista por última vez. Tampoco se cuenta con datos sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Ante esta situación, las autoridades solicitan a quienes puedan aportar información útil que se comuniquen a las líneas telefónicas habilitadas para colaborar con la búsqueda.

Características físicas

De acuerdo con la descripción incluida en el pedido de búsqueda, Catherin tiene 28 años, contextura robusta y una estatura aproximada de 1,70 metros. Es de tez trigueña y tiene el cabello hasta los hombros, de color oscuro.

Estos datos, junto con la fotografía difundida por las autoridades, constituyen las referencias disponibles para facilitar su identificación y contribuir a establecer su paradero. En el aviso también se indica que la mujer es madre de tres hijos menores de edad, un dato consignado entre la información de interés para la búsqueda.

Cómo aportar información

Las personas que tengan información sobre Catherin Daiana Cabrera o puedan contribuir a determinar dónde se encuentra pueden comunicarse con el SAE-911, a través de los siguientes números:

383 400-8879, con atención a través de llamadas y WhatsApp.

383 484-0990, con atención a través de llamadas y WhatsApp.

La Policía solicita la colaboración de la comunidad para acercar cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación. El aviso fue difundido por la Policía de Catamarca, la Secretaría de Seguridad, el Departamento de Investigaciones Judiciales y la División Trata de Personas, a través de su Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas.