Un apostador ganó $1.418 millones con el Quini 6 y están buscando al ganador

Un apostador ganó $1.418 millones en el sorteo tradicional del Quini 6 con una boleta jugada en Carcarañá, una ciudad santafesina donde la noticia generó sorpresa y despertó la curiosidad de vecinos y clientes. El premio quedó repartido entre dos ganadores, por lo que cada uno se llevó ese monto, según la información difundida sobre el sorteo.

Una de las apuestas premiadas fue vendida en Casa Funes, una agencia de larga trayectoria familiar cuyo responsable, Francisco Elmer, todavía desconoce quién es la persona que obtuvo el premio millonario.

La noticia tomó por sorpresa al agenciero, que no esperaba que su local estuviera relacionado con un premio de semejante magnitud. Elmer relató cómo se enteró de lo ocurrido durante una entrevista con el programa Juntos, de Cadena 3 Rosario, donde reconstruyó los primeros momentos posteriores a la confirmación de que la boleta ganadora había sido vendida en su negocio.

"Yo estaba la noche en mi casa y un cliente me manda un mensaje felicitándome", contó al recordar el episodio.

El mensaje fue el primer indicio de una noticia que, poco después, pudo confirmar por sus propios medios. Tras recibir la felicitación, revisó el resumen del sorteo para comprobar si efectivamente la agencia había vendido una de las apuestas premiadas.

La verificación transformó una noche habitual en una situación inesperada para el responsable de Casa Funes, que comenzó a recibir consultas de personas interesadas en saber si el ganador había jugado en ese establecimiento.

El mensaje de un cliente y la confirmación del premio

Elmer explicó que la noticia llegó inicialmente de manera indirecta, a través de un cliente que conocía la agencia y quiso felicitarlo. Fue entonces cuando decidió revisar la información correspondiente al sorteo para comprobar lo sucedido.

"Salió el 15 y el 6 de emergencia y después yo agarro el resumen", explicó el agenciero al reconstruir la secuencia que le permitió confirmar la noticia.

Una vez que verificó que Casa Funes había vendido la boleta ganadora, comenzaron a multiplicarse los mensajes de amigos y vecinos. Las consultas tenían un mismo objetivo: saber si el premio millonario había salido de su local y, eventualmente, conocer quién era la persona favorecida por el sorteo.

La repercusión estuvo vinculada tanto con la magnitud del dinero en juego como con el carácter local de la noticia. La agencia forma parte de la actividad comercial de Carcarañá y cuenta con una clientela que, en su mayoría, pertenece a la propia ciudad. Sin embargo, pese a la confirmación de que una de las boletas premiadas se había vendido allí, todavía no había información sobre la identidad del ganador.

"No tenemos idea quién es", fue la expresión que resumió la situación del responsable del negocio ante la incertidumbre sobre quién había realizado la apuesta que terminó convirtiéndose en millonaria.

Cuatro décadas de historia

Más allá de la repercusión que provocó el premio, Elmer aprovechó la oportunidad para destacar la historia de Casa Funes, un negocio familiar que mantiene una larga trayectoria en la ciudad.

El agenciero explicó que el establecimiento tiene alrededor de 40 años de actividad y que su historia está estrechamente vinculada con su familia. "La agencia es un negocio familiar, hasta hace 40 años, yo diría una generación", señaló al describir el recorrido del comercio.

La continuidad familiar constituye uno de los aspectos que Elmer destacó al hablar de la agencia y de su relación con la comunidad. A lo largo de su trayectoria, el local recibió a apostadores de distintos lugares, aunque la mayoría de sus clientes son vecinos de Carcarañá. El responsable de Casa Funes precisó que también concurren personas de otras localidades, pero remarcó que el público habitual está compuesto principalmente por habitantes de la propia ciudad.

Ese vínculo con la comunidad explica, en parte, la repercusión que tuvo la noticia entre amigos, conocidos y clientes. La posibilidad de que una persona de la zona haya obtenido un premio de semejante magnitud despertó interrogantes entre quienes conocen el negocio y frecuentan el establecimiento.

La historia de la agencia quedó así ligada a uno de los acontecimientos más llamativos de su trayectoria, con un premio que superó los antecedentes que el propio titular recordaba.

El primer premio de magnitud

Consultado sobre si anteriormente había vendido una boleta que obtuviera un premio de esas características, Elmer aseguró que se trataba de la primera vez.

La sorpresa fue tal que incluso recurrió a su padre, quien abrió la agencia, para preguntarle si recordaba algún antecedente similar durante los años de funcionamiento del negocio. Según relató, su padre tampoco recordaba un premio de semejante magnitud. De esta manera, tanto para el actual responsable como para quien puso en marcha Casa Funes, el resultado del sorteo representa un acontecimiento sin precedentes dentro de la experiencia familiar que tienen con la agencia.

El premio de $1.418 millones se convirtió, de ese modo, en una noticia destacada para el establecimiento, no solo por la cifra involucrada, sino también porque se trata de la primera vez que registran una apuesta ganadora con un monto de esas características.

La confirmación de la venta de la boleta premiada no resolvió, sin embargo, la principal incógnita que rodea el caso: quién fue la persona que realizó la jugada.