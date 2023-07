15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

En 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, para celebrar la importancia estratégica de dotar a los jóvenes de aptitudes para el empleo, el trabajo decente y el el emprendimiento.

El tema del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 2023 es "Formar a los docentes, formadores y a la juventud para un futuro transformador". Expone el papel esencial que desempeñan los docentes, los formadores y otros educadores en la formación de los jóvenes para su transición al mercado laboral y para que participen activamente en sus comunidades y sociedades.

Los avances tecnológicos y la dinámica cambiante del mercado laboral exigen cada vez más competencias flexibles y versátiles. Es crucial que empoderemos a la juventud para que pueda afrontar estos cambios con éxito. La enseñanza y formación técnica y profesional se encuentra en buenas condiciones para responder a estas demandas reduciendo las barreras de acceso al mundo laboral; garantizando que las competencias adquiridas sean pertinentes, reconocidas y certificadas; promoviendo las competencias y prácticas ecológicas, y ofreciendo oportunidades de desarrollo de competencias a los jóvenes que no cursan estudios, no trabajan o no se están formando.

En el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, las Naciones Unidas solicita unión para dar reconocimiento a los jóvenes como agentes catalizadores del cambio y compromiso para proporcionar las habilidades y oportunidades que necesitan para construir un mundo próspero y sostenible para todos. Juntos podemos forjar un futuro mejor en el que ningún joven se quede atrás.