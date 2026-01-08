Un agente de inmigración mató a una mujer durante una redada en Estados Unidos

Un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos mató a una mujer durante una redada migratoria el miércoles en el sur de Minneapolis, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El tiroteo ocurrió en East 34th Street y Portland Avenue, donde las fuerzas del orden federales y locales se enfrentaron durante horas con los manifestantes, informaron CBS News y ABC News.

La víctima era una mujer de 37 años. El asesinato se produce en medio de la afluencia de 2.000 agentes del orden federal al área metropolitana de Twin Cities.

El tiroteo también ocurrió a pocas cuadras de donde un oficial de Minneapolis asesinó a George Floyd en 2020, lo que desencadenó semanas de protestas en Minneapolis-St. Paul y en todo Estados Unidos.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en Truth Social el miércoles por la noche afirmando que la mujer asesinada por un agente de ICE "lo atropelló brutalmente" antes de recibir el disparo. Sin embargo, el video que adjuntó a la publicación no muestra señales de que un agente haya sido atropellado en el incidente, según CBS News.

En sus comentarios, Trump afirmó que "la mujer que conducía el automóvil era muy desordenada, obstruía y se resistía" y culpó de todo el incidente a "la izquierda radical que amenaza, agrede y ataca a nuestros agentes del orden público y agentes de ICE a diario".

Según la senadora estadounidense Tina Smith, la mujer asesinada era ciudadana estadounidense. Los líderes municipales afirmaron que la víctima era observadora legal de las acciones federales en la ciudad y no estaba sujeta a ningún arresto relacionado con el ICE.

Testigos informaron a WCCO que sonaron silbatos para alertar a los vecinos de la presencia de ICE. Testigos afirman haber visto un Honda Pilot bloqueado por varios agentes federales, y uno de ellos intentó abrir la puerta del conductor.

La conductora puso entonces reversa y luego la marcha adelante. Testigos afirman haber escuchado tres disparos. El Honda avanzó varios metros más antes de chocar contra otro vehículo.

El tiroteo está siendo investigado por el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.