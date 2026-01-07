Trump aseguró que Venezuela solo comprará productos de EE.UU. con el dinero del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela se comprometió a comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos utilizando el dinero proveniente del nuevo acuerdo petrolero firmado entre ambos países.

El mensaje fue publicado primero en la red social del mandatario norteamericano, Truth Social, y luego fue compartido por la cuenta de X (antes Twitter) de la Casa Blanca.

En su publicación, Trump escribió: "Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciben de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, además de medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela."

El mandatario agregó que el compromiso implica que Venezuela elegirá a Estados Unidos como su socio principal.

"Una elección sabia y muy buena para el pueblo de Venezuela y de Estados Unidos", sostuvo.

Un giro económico y político con impacto bilateral

La declaración de Trump llega en un contexto de tensión internacional y redefinición de las relaciones entre Washington y Caracas tras la captura y destitución de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

El acuerdo petrolero mencionado es, según la administación Trump, parte de una estrategia más amplia orientada a reordenar la economía venezolana y su inserción internacional.

De acuerdo al mensaje oficial, los fondos derivados del petróleo venezolano deberán destinarse exclusivamente a compras de:

Productos agrícolas estadounidenses

Medicamentos y dispositivos médicos fabricados en EE.UU.

Equipamiento para modernizar la red eléctrica y la infraestructura energética de Venezuela

Este enfoque apunta a dirigir el flujo comercial hacia sectores estratégicos para ambos países.