Brasil emitió una alerta sanitaria por los riesgos de las inyecciones para adelgazar

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) emitió una alerta para advertir sobre el riesgo de pancreatitis aguda asociado al uso indebido de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, conocidos popularmente como "inyecciones para adelgazar".

La medida busca que estos remedios farmacéuticos se utilicen bajo prescripción y seguimiento médico. Actualmente existen al menos seis casos fatales de pancreatitis en Brasil, los cuales se encuentran bajo investigación, según informó Xinhua.

"El uso indiscriminado y fuera de las indicaciones autorizadas, especialmente para el adelgazamiento sin necesidad clínica, eleva significativamente el riesgo de efectos adversos y dificulta el diagnóstico precoz de complicaciones graves, como la pancreatitis aguda", señaló el ente regulador en un comunicado.

Además, explicaron que, si bien el riesgo de pancreatitis ya figura en los prospectos autorizados en Brasil para sustancias como dulaglutida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, el aumento de notificaciones en el escenario nacional e internacional exige reforzar las orientaciones de seguridad. Según la agencia, estos cuadros pueden incluir formas necrotizantes y potencialmente fatales.

Asimismo, la Anvisa aclaró que cuando se utilizan de acuerdo con las indicaciones y modos de uso aprobados, los beneficios terapéuticos de estos medicamentos continúan superando los efectos adversos.