os príncipes británicos de Gales, Guillermo y Catalina, están "profundamente preocupados" por las revelaciones recientes en los archivos de Epstein, informaron este lunes medios británicos que citaron al vocero del Palacio de Kensington.

"Puedo confirmar que el príncipe y la princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen enfocados en las víctimas", afirmó el vocero, según un informe de Xinhua.

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, perdió su título real el año pasado debido a su asociación con el fallecido financiero y delincuente convicto sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Medios de comunicación locales informaron que el ex príncipe se mudó a su residencia en Windsor la semana pasada, antes de lo previsto.__IP__

Las revelaciones recientes de los archivos de Epstein estuvieron conmocionando a la política británica en las semanas recientes y condujeron a la renuncia del exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson al Partido Laborista y la dimisión del jefe del Gabinete del primer ministro, Morgan McSweeney.