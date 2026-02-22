Dolor por Nahuel Gallo: el vacío legal que mantiene al catamarqueño en El Rodeo I

El escenario político en Venezuela atraviesa un momento de extrema complejidad tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Parlamento. Sin embargo, lo que se proyectaba como un gesto de "paz y reconciliación" ha dejado un sabor amargo y una profunda incertidumbre en la comunidad internacional, especialmente en Argentina. El nombre de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido en territorio venezolano, se ha convertido en el símbolo de una omisión que las organizaciones de derechos humanos califican de deliberada.

La exclusión en la lista de excarcelaciones

La expectativa generada en torno a la liberación de Gallo se desplomó cuando se dio a conocer que su nombre no figura en la lista de los primeros 379 presos políticos beneficiados para ser excarcelados. Actualmente, el gendarme permanece recluido en la cárcel de El Rodeo I, enfrentando acusaciones graves de espionaje y terrorismo.

La situación legal de Gallo es, en este momento, incierta. A pesar de los anuncios oficiales, el proceso de liberación ha dejado fuera a figuras clave, lo que ha provocado que las organizaciones de derechos humanos denuncien que el argentino no estaría alcanzado por el beneficio de la ley, manteniéndolo en un cautiverio que ya suma cientos de días.

El vacío legal: La letra chica de la amnistía

El conflicto radica en una contradicción técnica y temporal dentro del texto legislativo aprobado por la Asamblea Nacional. Los detalles de esta discrepancia son los siguientes:

El anuncio inicial: La presidenta de Venezuela en ejercicio, Delcy Rodríguez, había anunciado originalmente que la amnistía alcanzaría a los presos políticos detenidos en el periodo comprendido desde 1999 hasta 2026.

La realidad del texto final: El documento aprobado de forma definitiva solo especifica un periodo de 12 años, lo que genera un vacío legal crítico.

Los afectados: Esta modificación técnica excluye aproximadamente a 400 detenidos, entre los cuales se encuentra Nahuel Gallo.

Este desajuste entre el discurso oficial de reconciliación y la aplicación técnica de la ley ha dejado al gendarme en una vulnerabilidad jurídica absoluta, sin un marco claro que garantice su retorno a casa.

"440 días sin escuchar su voz"

Ante el silencio administrativo de la dictadura venezolana y la falta de respuestas contundentes del gobierno argentino, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para visibilizar el drama humano detrás de las cifras. A través de su cuenta de X, Gómez compartió una imagen desgarradora junto a su hijo, sosteniendo un cartel que exige la libertad inmediata.

"Han pasado 440 días sin escuchar su voz, sin una llamada, 440 días de angustia, de noches interminables, de un hijo que pregunta y espera", expresó Gómez en un mensaje que resalta la fractura familiar provocada por la detención.

La mujer fue enfática al cuestionar la narrativa gubernamental: "Nos hablan de paz y de reconciliación pero la paz verdadera empieza por la libertad y por la verdad". Su testimonio describe una vigilia permanente, marcada por la esperanza de una notificación que no llega. "Pasé todo el día con el celular en el pecho, esperando un mensaje, una llamada, pero nada", relató tras confirmarse que su esposo seguiría en El Rodeo I.

Pasé todo el día con el celular en el pecho, esperando un mensaje, una llamada, pero nada.

Un día más, se siguen sumando días a este crimen de lesa humanidad.



Hasta cuando Delcy Eloína?

Hasta cuando señor Jorge Rodríguez?



Liberen a Nahuel Gallo YA, ustedes saben que es... — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 21, 2026

Interpelación directa al poder político

La desesperación de la familia Gallo ha escalado hasta la interpelación directa a los altos mandos del gobierno venezolano. Gómez no dudó en señalar a los responsables de la gestión política y legislativa:

Delcy Eloína (Rodríguez): A quien cuestionó sobre la duración de esta situación.

Jorge Rodríguez: Presidente de la Asamblea Nacional, a quien instó a detener lo que califica como un "crimen de lesa humanidad".

El reclamo de "Liberen a Nahuel Gallo YA, ustedes saben que es inocente. BASTA" resuena como un grito de auxilio ante una situación que parece estancada en los despachos oficiales. Mientras tanto, Nahuel Gallo cumple un día más de encierro, víctima de un vacío legal que parece haber sido diseñado para postergar la justicia.