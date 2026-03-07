El aeropuerto de Teherán bajo fuego tras los ataques israelíes

La región de Medio Oriente atraviesa horas críticas tras el recrudecimiento del conflicto entre Israel e Irán, marcado por un intercambio de ataques militares de gran magnitud que han alcanzado los corazones económicos y logísticos de ambas naciones. La madrugada estuvo dominada por el estruendo de explosiones en Teherán, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos orientada contra objetivos gubernamentales específicos. La respuesta iraní no se hizo esperar, trasladando el foco del conflicto nuevamente hacia territorio israelí, en una escalada que mantiene a la comunidad internacional en alerta máxima.

El ataque a Mehrabad y la respuesta en la capital iraní

Uno de los puntos críticos de la ofensiva fue el aeropuerto Mehrabad, ubicado en la zona occidental de Teherán. Según los reportes de la emisora estatal iraní, el complejo aeroportuario, considerado uno de los nodos aéreos más importantes del país, fue alcanzado por impactos que derivaron en un incendio de considerables proporciones. Columnas de humo y llamas fueron registradas visualmente por habitantes de la capital, mientras los medios locales informaban sobre fuertes detonaciones que se replicaban en distintos puntos de la ciudad, afectando tanto el sector este como el oeste. La confirmación de la ofensiva llegó directamente desde las FDI, que calificaron las acciones como ataques "a gran escala" contra objetivos gubernamentales dentro de la capital iraní. Este despliegue militar, verificado por la Agencia Noticias Argentinas, marca un punto de inflexión en la dinámica del conflicto, al golpear la infraestructura estratégica de la administración iraní en su propia capital.

Réplica en Tel Aviv: El centro económico bajo amenaza

El intercambio de agresiones no fue unilateral. Simultáneamente al operativo israelí en Teherán, medios iraníes confirmaron que Irán lanzó una nueva ronda de misiles dirigida hacia Israel, con especial énfasis en Tel Aviv, principal centro económico del país. El ejército israelí había detectado los lanzamientos previamente, lo que activó las alertas preventivas en gran parte del territorio israelí. Se reportaron múltiples explosiones en Tel Aviv tras los lanzamientos, aunque el servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que, a pesar de la intensidad del ataque, no se registraron víctimas. Tras la finalización de los ataques, las FDI comunicaron que la población civil podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio israelí, marcando un cese momentáneo en la actividad aérea de emergencia.

Una región en vilo

La dinámica del conflicto actual, caracterizada por la alternancia de ataques dirigidos contra las urbes más representativas de cada país, profundiza una brecha de seguridad que parece insostenible a corto plazo. Si bien el cese de las alertas en Israel ofrece un respiro momentáneo para la población civil tras los lanzamientos de misiles, el incendio del aeropuerto Mehrabad y la persistencia de las hostilidades sugieren que la ofensiva militar aún no ha llegado a su punto máximo. El panorama es de absoluta incertidumbre. La combinación de la ofensiva "a gran escala" contra objetivos gubernamentales en Irán y la respuesta balística contra Tel Aviv pone en evidencia una estrategia de confrontación directa. Mientras los gobiernos de ambos países mantienen la retórica bélica, el impacto en la estabilidad regional es incalculable, dejando a ambos estados inmersos en una espiral de violencia sin una resolución diplomática a la vista.