El nuevo líder supremo de Irán tiene departamentos frente a la embajada de Israel en Londres

Mojtaba Khamenei fue recientemente elegido como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, durante ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. En ese contexto de transición política, una investigación periodística sacó a la luz detalles sobre su patrimonio personal y la ubicación estratégica de algunas de sus propiedades en Europa.

La información fue publicada por el diario español El País, que detalló la existencia de dos departamentos de lujo en Londres vinculados al nuevo líder religioso. Según el medio, estas propiedades se encuentran en Kensington, uno de los barrios más exclusivos y costosos de la capital británica.

Propiedades millonarias frente a la embajada israelí

El informe señala que los apartamentos están ubicados en la sexta y la séptima planta de un edificio de lujo y que su valor conjunto asciende aproximadamente a 58 millones de euros.

El aspecto que ha generado mayor inquietud entre analistas de seguridad es su ubicación estratégica. Las propiedades se encuentran a apenas 50 metros de la embajada de Israel en Londres, lo que permitiría una visión directa de la sede diplomática.

Según la investigación, desde los apartamentos sería posible observar con claridad los movimientos dentro y fuera del edificio diplomático.

Roger MacMillan, exdirector de Seguridad del canal opositor iraní en Londres Irán International, expresó su preocupación por el potencial uso de esas propiedades:

"Dos apartamentos, con visión directa, y propiedad de Mojtaba Khamenei. No es simplemente patrimonio, es una plataforma permanente de espionaje".

De acuerdo con MacMillan, la proximidad y la línea visual directa permitirían monitorear quién entra y quién sale de la embajada israelí.

Entre los datos técnicos del informe destacan:

Ubicación: barrio de Kensington, Londres.

Plantas: sexta y séptima de un edificio de lujo.

Valor estimado: 58 millones de euros.

Distancia a la embajada de Israel: aproximadamente 50 metros.

Capacidad de observación: vista directa de la sede diplomática.

Vecinos de la realeza británica

Las propiedades no solo están cerca de la embajada israelí. También se encuentran muy próximas al Palacio de Kensington, residencia donde viven Guillermo de Gales y Kate Middleton junto a sus tres hijos.

El edificio donde se ubican los apartamentos responde al modelo habitual de residencias de alto nivel en esa zona de Londres. Entre sus características se incluyen dependencias para el servicio doméstico en la planta baja, un elemento frecuente en propiedades de lujo del área.

Esta combinación de ubicación privilegiada, alto valor inmobiliario y cercanía a instituciones diplomáticas y residencias reales añade relevancia al hallazgo revelado por la investigación periodística.

Una fortuna global

La investigación sobre el patrimonio de Mojtaba Khamenei se amplió luego de un informe publicado por el medio financiero Bloomberg. Según ese reporte, el líder religioso de 56 años posee al menos otras 11 propiedades en la zona de Hampstead Heath, uno de los parques más grandes e históricos de Londres.

El informe de Bloomberg estimó que el patrimonio total de Khamenei ronda los 236 millones de euros.

Esa fortuna, según el reporte, estaría vinculada con su participación en la venta de petróleo iraní embargado.

Sin embargo, el diario El País sostiene que la riqueza real podría ser mucho mayor y superar ampliamente esa cifra.

Propiedades en Europa y empresas offshore

Entre los bienes atribuidos a Mojtaba Khamenei también figuran propiedades fuera del Reino Unido. La investigación menciona específicamente:

Un campo de golf en Mallorca.

Un hotel en los Alpes de Austria.

El control del patrimonio, según los informes periodísticos, se realizaría a través de un empresario iraní llamado Ali Ansari.

La familia de Ansari fundó el Banco Ayandeh en 2013, institución financiera que aparece vinculada en la investigación al entramado empresarial que administra las propiedades.

De acuerdo con una investigación del diario británico Financial Times, gran parte de los bienes estarían gestionados mediante compañías offshore registradas en distintos territorios.

Entre las jurisdicciones mencionadas se encuentran:

Luxemburgo

San Cristóbal y Nieves

Distintas islas de las Antillas Menores

Este sistema de sociedades permitiría administrar y controlar activos inmobiliarios distribuidos en diferentes países.

La defensa del empresario señalado

Tras la difusión de las investigaciones, el empresario mencionado respondió a través de su representante legal.

El abogado Roger Gherson, defensor de Ali Ansari, rechazó las acusaciones y negó cualquier vínculo con estructuras militares iraníes.

Según afirmó el letrado:

"Nuestro cliente niega que haya tenido relación financiera alguna con la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán".

La declaración busca desvincular a Ansari de cualquier conexión con el aparato militar iraní y de las acusaciones relacionadas con la gestión de los bienes atribuidos a Mojtaba Khamenei.

Un caso bajo la mirada internacional

La revelación de propiedades millonarias vinculadas al nuevo líder supremo de Irán, ubicadas a pocos metros de una embajada extranjera, ha generado atención entre analistas y medios internacionales.

La combinación de patrimonio inmobiliario de alto valor, ubicación estratégica y una red internacional de propiedades y empresas offshore coloca el caso en el centro del debate sobre seguridad, diplomacia y transparencia financiera.