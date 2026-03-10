E.E.UU aseguró que hoy "será el día más intenso de ataques dentro de Irán"

El gobierno de Estados Unidos anticipó que este martes podría registrarse el día más intenso de ataques dentro de Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta lanzada junto a Israel contra el régimen de Teherán.

La advertencia fue realizada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que se esperan bombardeos más fuertes que los realizados hasta el momento, en el marco de una campaña militar que comenzó hace diez días.

Según expresó el funcionario, la ofensiva continuará intensificándose como parte de la estrategia militar desplegada por Washington y sus aliados en la región. La declaración marca una nueva señal de escalada en el conflicto, luego de varios días de enfrentamientos y operaciones que ya se desarrollan dentro del territorio iraní.

Duras acusaciones contra los líderes iraníes

Durante sus declaraciones, Hegseth dirigió severas críticas contra la conducción política y militar de Irán, a la que calificó con términos contundentes.

El jefe del Pentágono afirmó que los líderes iraníes se encuentran debilitados frente a la ofensiva y sostuvo que su situación actual refleja una pérdida de capacidad estratégica. En ese contexto, señaló que los dirigentes de Teherán están:

"Desesperados"

"Desorganizados"

Actuando "como los cobardes terroristas que son"

Las declaraciones forman parte de la narrativa que el gobierno estadounidense ha mantenido en los últimos días respecto del avance de las operaciones militares y el impacto que estas tendrían sobre la estructura de defensa iraní.

Acusaciones sobre ataques desde zonas civiles

Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones del jefe del Pentágono estuvo relacionado con el supuesto uso de zonas civiles por parte de Irán para lanzar ataques. Hegseth acusó al régimen de Teherán de disparar misiles desde lugares donde se concentran civiles, lo que, según su planteo, buscaría utilizar a la población como escudo.

En sus palabras, el funcionario sostuvo: "Disparan misiles desde escuelas y hospitales deliberadamente, atacando a inocentes porque saben que su capacidad militar está siendo sistemáticamente degradada y aniquilada".

De acuerdo con esa afirmación, las fuerzas iraníes estarían recurriendo a esta estrategia debido al deterioro progresivo de su capacidad militar frente a la ofensiva que encabezan Estados Unidos e Israel.

Falta de pruebas sobre las denuncias

A pesar de la contundencia de las acusaciones formuladas por el jefe del Pentágono, no se presentaron pruebas públicas que respalden esas afirmaciones.

El propio informe señala que Hegseth no mostró evidencias concretas sobre el supuesto uso de escuelas y hospitales para lanzar misiles. Sin embargo, desde el Comando Central de Estados Unidos se reiteró que Irán estaría lanzando municiones desde zonas civiles, una acusación que ya ha sido mencionada en diferentes reportes vinculados al desarrollo del conflicto.

Este punto agrega un elemento adicional de tensión en el escenario internacional, ya que las denuncias relacionadas con ataques desde áreas civiles suelen generar fuertes debates en el marco de los conflictos armados.

Intensificación de los ataques

Más allá de las acusaciones y del debate sobre las pruebas, el secretario de Defensa dejó en claro que la ofensiva militar continuará escalando durante las próximas horas.

De acuerdo con sus declaraciones, los ataques contra Irán se intensificarán durante este martes, lo que podría convertir a esta jornada en el momento de mayor intensidad desde el inicio de la campaña militar. La afirmación sugiere que el conflicto ha ingresado en una fase de mayor presión sobre el territorio iraní, en el marco de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel.

Reconfiguración del escenario regional

En paralelo con el desarrollo de las operaciones militares, Hegseth también planteó que la conducta de Irán estaría generando cambios en la dinámica política y estratégica de Medio Oriente.

Según indicó el funcionario, el accionar del régimen iraní provocó que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos en el contexto del conflicto. Este acercamiento se habría traducido en facilidades logísticas y militares para las operaciones estadounidenses, entre ellas:

Uso de bases militares

Derechos de sobrevuelo en el espacio aéreo

Para el jefe del Pentágono, esta situación estaría contribuyendo a un mayor aislamiento de Irán en la región.