Emiratos Árabes Unidos refuerza su interés en la Argentina y analiza inversiones estratégicas

Mientras el verano transcurre con una menor intensidad política en la Argentina, el Gobierno nacional recibió la visita de una funcionaria de alto nivel de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el marco de una estrategia destinada a profundizar las negociaciones comerciales y de inversiones que se aceleraron en los últimos años.

La ministra de Estado para la Cooperación Internacional emiratí, Reem Al Hashimy, arribó a la Ciudad de Buenos Aires como parte de una gira oficial por América Latina que incluyó previamente a Uruguay. El objetivo de la misión fue analizar el contexto político y económico actual del gobierno de Javier Milei y avanzar en oportunidades de cooperación económica y estratégica.

Durante su estadía, la funcionaria mantuvo una nutrida agenda de reuniones con autoridades nacionales, legislativas y locales, además de encuentros con referentes del sector privado. Fue recibida en el Palacio San Martín por el canciller argentino, Pablo Quirno, con quien coincidió en la necesidad de avanzar en una hoja de ruta de inversiones orientada a proyectos de infraestructura, energía, minería, tecnología, agricultura y sector espacial, con énfasis en previsibilidad y resultados de largo plazo.

Al Hashimy también mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus principales asesores, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer capitales extranjeros hacia sectores estratégicos, varios de ellos con fuerte presencia en provincias del interior, como Catamarca, particularmente en minería y energía.

En diálogo con TN, la ministra emiratí destacó la importancia de la visita y subrayó el potencial de la relación bilateral. Señaló que se trata de "un nuevo comienzo" en el vínculo entre ambos países y expresó optimismo respecto a una asociación más profunda basada en la confianza y la ambición compartida.

Respecto de las inversiones, remarcó que desde la asunción de Milei la relación económica podría ingresar en una etapa más dinámica. En ese sentido, indicó que durante 2024 el comercio no petrolero entre ambos países creció un 70%, lo que consideró una señal de confianza mutua. También celebró la aprobación, en octubre de 2024, del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones por parte del Congreso argentino.

La ministra identificó oportunidades concretas en sectores como defensa, transporte, economía digital y logística, además de señalar avances para facilitar el movimiento de bienes y productos entre ambos países. Destacó, además, las fortalezas estructurales de la Argentina, como su dotación de recursos naturales, sus condiciones para la producción agropecuaria y el capital humano altamente calificado.

Como parte central de la agenda, Al Hashimy compartió un almuerzo de trabajo con representantes de empresas argentinas vinculadas a la minería, la energía, los agronegocios, la industria alimentaria y la tecnología, junto a funcionarios del Gobierno nacional.

Durante su visita, la ministra estuvo acompañada por el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi, y por Alsaghira Al Ahbabi, embajadora emiratí en Paraguay, además de una delegación oficial.