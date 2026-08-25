Guerra comercial sin tregua: Canadá responde a EE. UU. con aranceles por 20.000 millones

El tablero del comercio internacional experimenta un punto de inflexión de profunda trascendencia económica y geopolítica. En una decisión de gran alcance institucional, el Gobierno federal de Canadá anunció el martes una batería de aranceles de represalia que impactan directamente sobre más de 700 productos de Estados Unidos, abarcando un volumen comercial estimado en 20.000 millones de dólares estadounidenses.

Esta medida no surge de manera aislada, sino como una respuesta directa y calculada frente a las recientes medidas adoptadas por Washington. De acuerdo con las precisiones brindadas por los funcionarios canadienses, estas contramedidas se diseñaron bajo una estricta equivalencia matemática respecto al valor total de los productos canadienses afectados por los más recientes aranceles estadounidenses del 50 por ciento. De este modo, la administración federal busca consolidar una política de respuesta bajo el principio de "dólar por dólar, arancel por arancel".

Para la implementación formal de este esquema de reciprocidad, las autoridades establecieron un cronograma preciso: la entrada en vigor oficial de los aranceles de represalia está programada para el 8 de septiembre. Al respecto, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, enfatizó que tanto los aranceles recíprocos como el robusto paquete asistencial cumplen el propósito fundamental de proteger a trabajadores, agricultores, familias y empresas frente a la turbulencia externa.

Sectores alcanzados y la arquitectura de tres niveles impositivos

La arquitectura de las nuevas medidas restrictivas se encuentra detallada en la lista dada a conocer por el Ministerio de Finanzas. El alcance de los aranceles de represalia se concentra de manera estratégica en sectores clave de la economía y la producción nacional, abarcando rubros fundamentales como:

Acero y aluminio: Sectores esenciales donde los aranceles de represalia aumentarán de 25 a 50 por ciento con el objetivo explícito de igualar las cargas arancelarias impuestas por Estados Unidos.

Lácteos, pescado y mariscos: Inclusión de un arancel de 25 por ciento sobre productos específicos como el queso, además de los recursos marinos mencionados.

Derivados industriales: Aplicación de gravámenes a ciertos derivados del acero y del aluminio dentro del esquema del 25 por ciento.

Bienes de consumo y tecnología: Afectación directa a electrodomésticos y aparatos electrónicos.

Maquinaria e insumos: Gravámenes sobre equipo agrícola y el sector de pulpa y papel.

En cuanto a la estructuración de los gravámenes, la administración estableció una segmentación rigurosa en tres niveles: 15 por ciento, 25 por ciento y 50 por ciento. Asimismo, el ministerio competente indicó que otros aranceles de represalia ya existentes, incluyendo los impuestos a los autos de Estados Unidos, también seguirán aplicándose de manera complementaria a este nuevo esquema normativo.

El escudo económico: Un paquete de apoyo para el sector productivo

La estrategia integral diseñada por Ottawa comprende una dimensión de auxilio financiero tan significativa como la disputa arancelaria en sí misma. De forma paralela a los gravámenes comerciales, se anunció un paquete asistencial de 5.400 millones de dólares estadounidenses, el cual se encuentra dirigido principalmente a empresas pequeñas y medianas.

Este flujo de recursos públicos busca amortiguar los impactos colaterales de la crisis en el mercado interno y mantener a flote el aparato productivo. Con este propósito, la administración federal contrajo compromisos específicos orientados a:

Ayudar a las compañías nacionales a evitar los despidos masivos ante la contracción de la demanda o el incremento de costos operativos.

Implementar programas para capacitar a los trabajadores para actualizar sus habilidades, fortaleciendo la adaptabilidad de la fuerza laboral.

Aumentar de manera significativa la flexibilidad para el acceso al seguro laboral, garantizando redes de contención efectivas para los ciudadanos afectados por la coyuntura.