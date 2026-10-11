León XIV anunció que será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a la Argentina

El Papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante una serie de controles médicos. La operación tendrá lugar en los próximos días en el Policlínico Gemelli, mientras que el período de hospitalización posterior se estima en aproximadamente una semana, según precisó el Vaticano.

El anuncio se produjo al término del Ángelus, cuando el pontífice se dirigió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro desde la ventana del Palacio Apostólico. En su mensaje, explicó que los médicos encontraron la formación pulmonar en una etapa inicial y que, tras evaluar el diagnóstico, consideraron conveniente avanzar con una intervención para removerla.

La noticia se conoce a poco menos de un mes de la visita apostólica que León XIV tiene prevista a la Argentina, como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. El viaje está programado entre el 6 y el 17 de noviembre y contempla una agenda con celebraciones religiosas, reuniones institucionales, encuentros con representantes de distintos sectores y actividades pastorales.

Por el momento, la información oficial se concentra en las características del nódulo, la decisión de operarlo y el tiempo estimado de recuperación. El Papa transmitió tranquilidad al comunicar la situación y agradeció a los fieles por las muestras de cercanía espiritual.

El anuncio durante el Ángelus

Ante las numerosas personas congregadas en la Plaza de San Pedro, León XIV explicó que el hallazgo se produjo durante unas revisiones médicas recientes. "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado", expresó.

El pontífice señaló que los profesionales que lo atienden consideraron oportuno realizar una intervención quirúrgica. "Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", agregó al explicar la decisión de someterse al procedimiento.

La comunicación estuvo acompañada por un agradecimiento dirigido tanto a quienes estaban presentes en la plaza como a las personas que seguían la transmisión desde distintos lugares del mundo. "Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo", manifestó.

El mensaje permitió conocer la decisión médica de intervenir el nódulo y la previsión de realizar la operación durante los primeros días de la semana siguiente. Sin embargo, en la información difundida no se detallaron otros aspectos clínicos más allá de que la formación fue detectada en una fase temprana y se encuentra bien localizada.

La referencia a esas características fue uno de los elementos centrales de la explicación ofrecida por el propio León XIV. El Papa indicó que la recomendación de los médicos fue avanzar con la intervención y que resolvió seguir ese consejo.

El Vaticano confirmó la operación y una semana de internación

Tras las palabras del pontífice, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó precisiones sobre el procedimiento previsto y el tiempo de recuperación.

En una comunicación dirigida a los periodistas, el portavoz vaticano confirmó que la intervención está programada para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posterior se extenderá aproximadamente durante una semana.

"La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana", señaló Bruni. La operación se realizará en el Policlínico Gemelli, centro al que será trasladado el Papa para someterse al procedimiento. De acuerdo con la información difundida, el objetivo será extirpar el nódulo pulmonar identificado durante los controles médicos.

La comunicación del Vaticano no incluyó otros detalles médicos ni precisiones adicionales sobre el procedimiento. La información proporcionada por el Papa y por el portavoz se centró en la detección del nódulo, la recomendación profesional de intervenir y el tiempo estimado de permanencia en el hospital.

Un pontífice de 71 años ante una gira sudamericana

León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el pontificado.

La operación anunciada se produce antes de uno de los compromisos más importantes de su agenda inmediata: un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido está previsto del 6 al 17 de noviembre y contempla actividades religiosas, encuentros institucionales y visitas pastorales. En el caso argentino, el cronograma oficial difundido por el Gobierno junto con el Vaticano establece que el pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, después de visitar Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Lima.

La cercanía entre la intervención médica y el inicio de la gira coloca la recuperación del Papa en el centro de la atención sobre sus próximos compromisos. No obstante, la información oficial proporcionada sobre la operación no anunció modificaciones en el programa argentino ni comunicó cambios en las fechas previstas.

La agenda difundida contempla actividades en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con misas multitudinarias, reuniones con autoridades políticas y religiosas, encuentros con jóvenes y visitas a instituciones sociales y penitenciarias.

La llegada a la Argentina

Según el cronograma oficial, León XIV aterrizará en Aeroparque el domingo 8 de noviembre a las 16.30, después de su paso por Uruguay. Una de sus primeras actividades será visitar el Monumento al General San Martín.

Posteriormente, será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei. La jornada continuará con un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad, escenario en el que pronunciará su primer discurso durante la visita al país. El lunes 9 de noviembre estará dedicado a una serie de actividades pastorales, religiosas e institucionales. La primera comenzará a las 9.15, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

A las 11.30, el pontífice encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La celebración forma parte de los principales acontecimientos previstos durante su permanencia en la Argentina.

Por la tarde, el Papa se trasladará a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para reunirse a las 16.10 con representantes del mundo laboral. A las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con las vísperas junto a los obispos en la Catedral Metropolitana, programadas para las 18.45. De esta manera, el segundo día de la visita combinará actividades religiosas con reuniones vinculadas con el mundo del trabajo y el diálogo entre distintas confesiones.

Córdoba, el encuentro con los jóvenes

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. Allí celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, mantendrá un encuentro con obispos y miembros del clero, previsto para las 15.15.

Luego regresará a Buenos Aires para participar, a las 20.15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. Esa actividad será uno de los encuentros centrales de la agenda pastoral prevista para la visita. El miércoles 11, último día de su permanencia en el país, comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, programada para las 8. A las 10, el pontífice presidirá una misa en la Basílica de Luján.

Finalmente, alrededor de las 14, partirá rumbo a Lima, donde continuará la siguiente etapa de su viaje apostólico por Sudamérica.

El cronograma reúne compromisos de distinta naturaleza y distribuye las actividades entre Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján. Incluye encuentros con autoridades, representantes del mundo laboral, dirigentes religiosos, jóvenes y personas alojadas en una institución penitenciaria.