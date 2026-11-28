Catamarca tendrá un fin de semana marcado por el ascenso de la temperatura, el cielo mayormente despejado y la presencia de viento del sector norte. Según el pronóstico difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital, las máximas alcanzarán los 34°C durante el domingo y llegarán a los 36°C el lunes.

Sábado: máxima de 33°C

Para este sábado 28 de noviembre se espera una temperatura mínima cercana a los 20°C y una máxima de 33°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, mientras que durante la tarde el viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 30 y 40 km/h.

No se prevén precipitaciones.

Domingo: continúa el ascenso de la temperatura

El domingo 29 se presentará con condiciones similares. La mínima será de 22°C y la máxima llegará a los 34°C, con cielo mayormente despejado.

El viento continuará desde el sector norte, con velocidades estimadas de entre 30 y 50 km/h. Tampoco se esperan lluvias.

Lunes: máxima de 36°C y posibles tormentas aisladas

El lunes 30 continuará el ascenso térmico, con una mínima de 25°C y una máxima que podría alcanzar los 36°C. El viento del norte tendrá velocidades de entre 30 y 45 km/h.

A diferencia de las jornadas anteriores, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas en zonas serranas. Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre 0 y 2 milímetros.

El pronóstico también advierte que, a partir del martes, comenzaría un período de mayor inestabilidad, con tormentas que podrían dejar importantes acumulados de lluvia en la provincia.