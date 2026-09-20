León XIV llamó a aprender de la historia para no repetir los errores del pasado

El Papa León XIV afirmó que es necesario mantener presente la experiencia histórica para evitar que los errores del pasado vuelvan a repetirse. El pontífice estadounidense realizó esta reflexión al finalizar el rezo del ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, desde donde envió además su bendición a la población de Pescantina, una localidad situada cerca de Verona, en Italia.

En su mensaje, el Papa expresó una idea centrada en la relación entre memoria y aprendizaje. "No hay que olvidar, sino aprender de la historia para no caer de nuevo en los errores del pasado", afirmó.

La declaración estuvo vinculada particularmente con Pescantina, donde la población se reúne durante esta jornada alrededor de un monumento que recuerda a quienes fueron deportados y prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

El recuerdo de aquellas personas constituye el marco en el que León XIV formuló su llamado a no olvidar. La referencia a la historia estuvo acompañada por una invitación a extraer enseñanzas de las experiencias vividas, con el propósito de impedir que los errores ya cometidos vuelvan a reproducirse.

El amor frente al cálculo

Durante el rezo del ángelus, León XIV también planteó una reflexión sobre los valores que, según sus palabras, permiten construir una perspectiva diferente frente a las relaciones humanas.

El pontífice sostuvo que "todos ganamos alegría, inteligencia y futuro cuando la ley del amor se impone a la del cálculo". En esa misma línea, señaló que la experiencia de la misericordia puede ampliar aquella vinculada con el mérito, mientras que el don de la paz tiene la capacidad de suspender las rivalidades y unir a las personas en la gratitud.

Su mensaje presentó así una contraposición entre dos maneras de comprender las relaciones y las acciones: por un lado, una lógica basada en el cálculo; por otro, una perspectiva fundada en el amor. La misma idea fue trasladada a otros conceptos, como la misericordia frente al mérito y la paz frente a las rivalidades.

Las afirmaciones del Papa quedaron expresadas en una secuencia de valores que, de acuerdo con su mensaje, pueden ampliar la experiencia individual y colectiva:

El amor , frente a la lógica del cálculo.

, frente a la lógica del cálculo. La misericordia , como una experiencia que amplía la del mérito.

, como una experiencia que amplía la del mérito. La paz , como posibilidad de suspender las rivalidades.

, como posibilidad de suspender las rivalidades. La gratitud, como elemento capaz de unir.

"Colaboradores de Dios" y el servicio por la justicia y la paz

León XIV también se refirió durante el ángelus al significado del trabajo y del servicio dentro de la perspectiva religiosa. Para el pontífice, "es una gracia ser colaboradores de Dios, trabajar en su viña, servir a su Reino de justicia y paz".

La expresión vinculó la idea de colaboración con la tarea de trabajar en la "viña" y con el servicio a un Reino caracterizado por la justicia y la paz. En ese contexto, el Papa rechazó la presencia de la envidia y la división allí donde se produce lo que definió como "la novedad de Dios".

"No hay lugar para la envidia y la división allí donde irrumpe la novedad de Dios", afirmó.

De esta manera, el mensaje pronunciado en la Plaza de San Pedro combinó la reflexión sobre la memoria histórica con una exhortación relacionada con los vínculos entre las personas. La referencia a quienes fueron deportados y permanecieron prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial estuvo acompañada por una reivindicación de la paz, la unidad y la ausencia de rivalidades.

La novedad y los caminos diferentes

En otro tramo de su intervención, León XIV señaló que Dios tiene "caminos diferentes y pensamientos nuevos", incluso para aquellas personas que se consideran primeras y que creen haber ganado o merecido aquello que son y los resultados que han alcanzado.

La afirmación introdujo otro de los ejes de su mensaje: la necesidad de no considerar los resultados obtenidos como una razón para colocarse por encima de los demás. "Dios tiene caminos diferentes y pensamientos nuevos incluso para aquellos que se consideran los primeros y creen haberse ganado lo que son, haber merecido los resultados que han alcanzado", agregó el pontífice.

La reflexión se relacionó así con la advertencia previa sobre la envidia y la división. Frente a quienes se consideran primeros y atribuyen exclusivamente a sus propios méritos aquello que han conseguido, León XIV planteó la existencia de caminos y pensamientos diferentes.