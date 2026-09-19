Un sismo se registró durante la madrugada en Catamarca

Un temblor de 2.7 de magnitud en la escala de Richter se registró en la madrugada de este sábado, a las 1:58 horas, en la provincia de Catamarca, según el reporte oficial emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el organismo nacional, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 42 kilómetros al suroeste de la localidad de Hualfín, en el departamento Belén, y a unos 182 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El sismo se originó a una profundidad de 10 kilómetros. Debido a la baja magnitud y a la hora en que ocurrió, el movimiento fue percibido de manera leve por algunos pobladores cercanos al epicentro.