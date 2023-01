Suspensión a un rugbier argentino por un acto de racismo contra un compañero: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

En los últimos días de 2022, había estallado un escándalo en uno de los equipos integrantes de la Federación Italiana de Rugby (FIR). La denuncia de Cherif Traoré, jugador del Benetton Treviso, vinculada a una acusación por racismo generó un sismo en el plantel que disputa la United Rugby Championship y este viernes se conoció la dura sanción que deberá afrontar el rugbier argentino Ivan Nemer, el responsable obsequiarle una banana por el Papa Noel secreto, que despertó la furia de su compañero.

“La Federación Italiana de Rugby informa que Ivan Nemer, pilar de Benetton Rugby, ha sido descalificado hasta el 30 de junio de 2023″, inició el comunicado brindado por la propia institución, donde juega Nemer, quien no es seleccionable para Los Pumas, ya que representa a Italia. En la Azzurra había disputado 11 duelos, pero esta sanción le impedirá jugar contra Escocia, Francia, Gales, Inglaterra e Irlanda en el Seis Naciones, competición que va del 4 de febrero al 18 de marzo.

Tras aceptar los cargos imputados en la solicitud de acusación impulsada por la Fiscal Federal, la medida tomada por el Tribunal Federal no será recurrida por el deportista, quien renunció a ese derecho: “La sanción fue impuesta en cumplimiento de las Regulaciones de Justicia FIR y la Regla 18 de World Rugby, sobre la base de las investigaciones realizadas en relación con lo ocurrido durante un almuerzo organizado por atletas de Benetton Rugby el 20 de diciembre”.

Esta situación motorizó un acuerdo entre la FIR y el club para que el jugador participe de los cursos implementados por la Federación sobre Migrants Project, un proyecto que documenta los casos de personas fallecidas en el proceso migratorio hacía otro país. También deberá participar en un curso de formación y sensibilización “sobre cuestiones de integración”. Su regreso a las canchas estará supeditado a la “participación permanente y la posterior culminación con éxito del proceso de formación y sensibilización”.

“El Tribunal Federal tuvo en cuenta el deseo de Nemer de arrojar toda la claridad sobre lo sucedido”, agregó el comunicado sobre una persona que mostró su arrepentimiento por lo sucedido. Su compañero había relatado el violento episodio vivido por un obsequio en un extenso descargo dentro de su cuenta de Instagram en diciembre pasado: “Encontré un plátano dentro de mi regalo. Un plátano podrido, dentro de una bolsa mojada. Además de que considero ofensivo el gesto, lo que más me dolió es ver reír a la mayoría de mis compañeros presentes. Como si todo fuera normal”.

A pesar de que Traoré había aceptado las disculpas del pilar, el proceso disciplinario en su contra siguió adelante hasta su conclusión en las últimas horas. El fallo contó con una declaración del argentino nacionalizado italiano en forma de descargo: “El racismo no ha tenido ni tendrá nunca ningún papel en mi vida, como no debería tenerlo en la vida de ninguno de nosotros. Lamento profundamente lo sucedido, por la estupidez de mi gesto, por el disgusto causado a un amigo, por haber causado daño a mi equipo, a mis compañeros, al país que represento y al juego que amo”.

“Vengo de un país multicultural como Argentina, donde las culturas se mezclan desde hace más de un siglo, y siempre he compartido vestuario y cancha con compañeros y amigos de todo el mundo. Lo que pasó no me representa, pero al mismo tiempo debe hacerme y hacernos reflexionar sobre cuánto más queda por hacer para cambiar nuestra cultura, superar los estereotipos más descarados, acercarnos aún más de lo que ya está sucediendo. Acepto la descalificación y el proceso de reincorporación con serenidad pero sobre todo confío en que en los próximos meses y años podré contribuir con mi testimonio a concientizar a cada vez más jóvenes rugbiers sobre temas que deben ser abordados y entendidos para mejorar no solo nuestro deporte, sino el mundo en el que vivimos”, cerró