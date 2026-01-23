Tormenta invernal Fern: advertencia de Trump ante un fenómeno que impacta a nivel global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó a la población ante la llegada de la tormenta invernal Fern, un fenómeno de gran magnitud que afectará a buena parte del territorio estadounidense durante el fin de semana y que mantiene a las autoridades en estado de alerta máxima, en un contexto donde los eventos climáticos extremos generan preocupación a nivel global, incluida la Argentina y provincias como Catamarca.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump informó que su gobierno sigue de cerca la evolución del fenómeno y aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se encuentra "totalmente preparada" para responder ante cualquier eventualidad. "Manténganse a salvo y abrigados", expresó el mandatario.

La advertencia presidencial se produce mientras la tormenta Fern avanza con una combinación peligrosa de lluvias heladas, acumulación de hielo y fuertes nevadas, lo que podría generar condiciones consideradas "catastróficas" para unos 160 millones de personas.

Según los pronósticos, el sistema climático se desplaza desde la costa de California y se extiende sobre amplias regiones del país, incluyendo las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras y gran parte del centro y este de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una posible "acumulación catastrófica de hielo", con alto riesgo de cortes prolongados de energía, daños en árboles e infraestructura y condiciones de tránsito extremadamente peligrosas o directamente intransitables.

El impacto ya se refleja en el transporte aéreo. Más de 1.500 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, según datos del rastreador FlightAware, con especial afectación en el estado de Texas.

En ese estado persiste el recuerdo de la tormenta invernal de febrero de 2021, que provocó más de 200 muertes y dejó en evidencia serias fallas en el sistema eléctrico. En esta oportunidad, el gobernador Greg Abbott aseguró que la red energética está preparada y que no se esperan cortes de suministro, al afirmar que el sistema "es totalmente capaz de gestionar esta tormenta".

En Houston, la ciudad más poblada de Texas, se habilitaron 12 refugios de emergencia. El coordinador de la Oficina de Gestión de Emergencias local, Brian Mason, sostuvo que la población debe prepararse "como si fuera la tormenta invernal de 2021".

Más al norte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que el frío extremo puede volver peligroso incluso permanecer pocos minutos al aire libre, debido al riesgo de hipotermia y congelación. En ese estado se activaron miles de trabajadores y equipos de emergencia para despejar rutas, restablecer servicios y asistir a las personas más vulnerables.