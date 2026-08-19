Trump anunció que se reunirá con Kim Jong-un: "Tiene 57 armas nucleares muy poderosas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un antes de fin de año, y reveló que Corea del Norte posee 57 armas nucleares "muy poderosas".

Sus comentarios se produjeron tras un informe del Wall Street Journal que indicaba que Trump preveía organizar ese encuentro, posiblemente coincidiendo con la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, en noviembre, reportó CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca si esperaba reunirse con Kim a finales de este año, el Sr. Trump respondió: "Sí, lo haré".

Ni la Casa Blanca ni Pyongyang han confirmado los planes para una reunión, agrega el informe.

Trump planea asistir a la cumbre de la APEC y dio instrucciones a sus asesores para que se pongan en contacto con el Gobierno norcoreano, informó el Journal, añadiendo que el presidente estadounidense esperaba reanudar las conversaciones destinadas a lograr que Kim abandonara el programa de armas nucleares.

Los dos líderes se reunieron tres veces para hablar sobre la desnuclearización durante el primer mandato del Sr. Trump, pero las cumbres no dieron prácticamente resultado. Desde entonces, Corea del Norte ha ampliado su programa de armas nucleares, y los analistas creen que ahora posee decenas de ojivas nucleares. Trump dijo el miércoles que ahora tiene 57.

"Me llevo bien con él", dijo Trump refiriéndose a Kim. "Y saben qué, el hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debieron haberlo permitido. Nunca debieron haberlo permitido. Si yo fuera presidente, no lo habría permitido. Pero las tiene".

En declaraciones a los periodistas, Trump dijo que conoce bien al gobernante norcoreano y que espera que las cosas con el país vayan "bien".

Trump parece estar intentando reanudar las conversaciones directas con Kim tras su decisión de reducir el número de fuerzas estadounidenses que participan en los ejercicios militares conjuntos que mantiene en marcha con Corea del Sur.

El mandatario estadounidense afirmó que tomó la decisión de reducir su participación en el ejercicio anual Ulchi Freedom Shield debido a su "excelente relación" con Kim. Añadió que estos ejercicios militares anuales enviaban una "señal totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte.

Según Trump, la falta de ayuda de Corea del Sur en la guerra contra Irán también fue un factor determinante.

Estados Unidos y Corea del Sur han sido aliados cercanos durante más de 70 años. Los ejercicios militares que comenzaron esta semana suelen durar 10 días, pero este año se han reducido a la mitad, por orden de Trump, y finalizarán el viernes.