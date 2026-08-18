La reconstrucción tras el devastador sismo en Colombia superará los US$ 9.500 millones

La nación enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto. En una alocución dirigida al país la noche del lunes, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, presentó un detallado balance de las acciones gubernamentales posteriores a la emergencia, exponiendo la magnitud de los daños materiales y humanos provocados por el movimiento telúrico.

Para dimensionar el tamaño de la crisis, el propio mandatario graficó la situación ante la ciudadanía al señalar de forma contundente: "Imagínense ustedes la dimensión del desastre", una frase que ilustra la profunda escala de destrucción y el enorme esfuerzo que requerirá la recuperación nacional.

El impacto económico y las pérdidas físicas directas

De acuerdo con la información oficial proporcionada durante el mensaje presidencial, la reconstrucción de las zonas afectadas tendrá un costo estimado de al menos 30 billones de pesos, lo que equivale a aproximadamente US$ 9.500 millones. Esta cifra monumental surge a partir de un cálculo y una modelización técnica realizada por una empresa privada, cuyos análisis se centraron en medir las pérdidas físicas directas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, según lo reportado por la cadena CNN.

El desglose económico presentado por el jefe de Estado evidencia que la mayor parte de los recursos económicos deberá destinarse a la recuperación habitacional y de inmuebles, dejando una proporción significativa para la red de servicios y estructuras viales. Los datos técnicos de esta valoración se dividen de la siguiente manera:

Costo total estimado de la reconstrucción: Al menos 30 billones de pesos (aproximadamente US$ 9.500 millones).

Reconstrucción de edificaciones: Alrededor de 24,5 billones de pesos (unos US$ 7.800 millones).

Reparación de la infraestructura: Correspondiente a 5,5 billones de pesos (unos US$ 1.700 millones).

Ajuste en el balance humano: víctimas y damnificados

En el mismo pronunciamiento, el presidente De la Espriella abordó la situación humanitaria y actualizó el consolidado oficial de víctimas fatales. En este sentido, informó que el balance de muertos se sitúa en 289, una cifra que resulta inferior al reporte de 304 fallecidos que había sido divulgado horas antes por el Instituto de Medicina Legal (IML).

Ante este reajuste en las estadísticas de la tragedia, el mandatario argumentó la postura de su administración respecto al manejo de la información pública. Subrayando un principio de rigor institucional y sensibilidad humana, De la Espriella expresó textualmente: "Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas".

Finalmente, el presidente recalcó que todas estas cifras presentadas a la ciudadanía tienen un carácter estrictamente preliminar. Como parte de la política de transparencia y rigor de su administración, enfatizó que, "por respeto a las víctimas y a sus familias", el Gobierno nacional "solo comunicará datos debidamente consolidados" a medida que avancen las labores de verificación en los departamentos golpeados por el sismo.