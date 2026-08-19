Moderna presentó una vacuna contra el cáncer de piel y las acciones se dispararon

Las acciones de Moderna protagonizaron este miércoles una fuerte suba en Wall Street después de que la compañía anunciara resultados positivos de un ensayo clínico avanzado de una vacuna contra el melanoma, uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel.

Los títulos de la farmacéutica estadounidense llegaron a avanzar alrededor de 130%, mientras que las acciones de Merck, que participa junto con Moderna en el desarrollo del tratamiento, registraron una suba cercana al 10%.

La reacción de los mercados fue inmediata y estuvo vinculada directamente con las características de los resultados comunicados. Se trata de datos correspondientes a un ensayo clínico de fase III, una instancia clave dentro del proceso de desarrollo de nuevos tratamientos. El anuncio generó así un fuerte impacto financiero alrededor de una tecnología que busca utilizar el ARN mensajero, una plataforma que cobró especial notoriedad durante la pandemia, para avanzar en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

Una terapia diseñada de manera individual

Uno de los principales elementos del desarrollo es su carácter personalizado. El tratamiento utiliza una tecnología basada en ARN mensajero y está diseñado individualmente para reconocer las características específicas del tumor de cada paciente.

La vacuna se administra en combinación con Keytruda, el medicamento de Merck utilizado en distintos tratamientos oncológicos. Según informaron ambas compañías, el estudio alcanzó sus principales objetivos al demostrar resultados favorables tanto en la supervivencia libre de recaída como en la supervivencia libre de metástasis a distancia.

En términos generales, estos indicadores permiten evaluar el período que transcurre después del tratamiento sin que el cáncer vuelva a aparecer o se propague hacia otras partes del organismo.

El estudio buscó determinar si la combinación de la vacuna personalizada con Keytruda podía reducir el riesgo de una recaída o de muerte entre pacientes con melanoma.

Pacientes con melanoma de estadios IIB a IV

El ensayo incluyó pacientes con melanoma en estadios IIB a IV. El objetivo fue analizar el comportamiento de la combinación terapéutica en personas que ya habían sido diagnosticadas con esta enfermedad.

La propuesta se centra en utilizar las características particulares del tumor para desarrollar una terapia capaz de generar una respuesta específica del sistema inmunitario. Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora médica del Melanoma Institute de Australia, destacó la relevancia de los resultados para el tratamiento posterior a la intervención contra el melanoma.

La especialista explicó que la terapia está diseñada a partir de la huella mutacional particular del tumor de cada paciente, con el objetivo de generar una respuesta específica del sistema inmunitario. La personalización constituye así uno de los puntos centrales del tratamiento evaluado, ya que la vacuna se desarrolla teniendo en cuenta las características específicas del tumor de cada persona.

Moderna y Merck hablan de un resultado histórico

Las compañías involucradas calificaron el anuncio como un avance histórico para este tipo de tratamientos. En el comunicado conjunto difundido tras los resultados, Moderna y Merck señalaron: "Esto supone el primer resultado positivo de fase III para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia contra el cáncer basada en ARNm".

La afirmación pone el foco en dos características del desarrollo: por un lado, su carácter individualizado a partir de las particularidades del tumor y, por otro, la utilización del ARN mensajero como plataforma para una terapia contra el cáncer.

El estudio evaluó precisamente si la combinación entre la vacuna personalizada y Keytruda podía disminuir el riesgo de recaída o muerte en pacientes con melanoma en estadios IIB a IV. Los resultados favorables anunciados por las compañías fueron recibidos de inmediato por los mercados, que reaccionaron con fuertes movimientos en las cotizaciones de ambas farmacéuticas.

El impacto financiero del anuncio

La respuesta de Wall Street fue uno de los efectos más visibles de la comunicación de los resultados. Las acciones de Moderna llegaron a subir más de 100% durante la jornada, con un avance que alcanzó alrededor del 130%. Ese movimiento llevó a la compañía a alcanzar una capitalización bursátil cercana a los 25.000 millones de dólares.

Merck también registró una importante suba. Sus acciones avanzaron alrededor de 10%, llevando su valor de mercado hasta aproximadamente 333.000 millones de dólares. Los principales datos del impacto bursátil fueron:

Moderna: suba de alrededor del 130%.

suba de alrededor del 130%. Capitalización bursátil de Moderna: cercana a US$25.000 millones.

cercana a US$25.000 millones. Merck: incremento de alrededor del 10%.

incremento de alrededor del 10%. Valor de mercado de Merck: aproximadamente US$333.000 millones.

La magnitud de las variaciones refleja las expectativas que generaron los resultados del ensayo para una plataforma tecnológica que ahora busca ampliar su utilización en el campo de las enfermedades oncológicas.

Del ARN mensajero al tratamiento del cáncer

El ARN mensajero cobró especial notoriedad durante la pandemia y se convirtió en una plataforma de gran relevancia. En este caso, Moderna busca utilizar esa tecnología en un contexto diferente: el tratamiento de pacientes con melanoma.

El desarrollo anunciado no plantea una vacuna general para prevenir el cáncer, sino una terapia personalizada destinada a personas que ya fueron diagnosticadas con melanoma.

Su objetivo es disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer o se extienda a otras partes del organismo. Esta precisión resulta central para comprender el alcance del anuncio. Los resultados positivos corresponden a un ensayo clínico y no significan que exista una vacuna disponible de manera general para prevenir el cáncer.

El avance se concentra en una terapia individualizada, administrada junto con Keytruda, y destinada a pacientes con melanoma.

Expectativas sobre otros tipos de tumores

El interés generado por el desarrollo también se extiende hacia la posibilidad de utilizar la tecnología en otros tipos de cáncer.

Desde Merck destacaron que los resultados podrían abrir nuevas posibilidades en el desarrollo de terapias personalizadas contra otros tipos de tumores. Jane Healy, jefa de desarrollo temprano de oncología de la compañía, calificó los resultados como "muy significativos" para los pacientes con melanoma y señaló que muestran el potencial de esta tecnología para futuras investigaciones en otros tipos de cáncer.

De este modo, el anuncio no se limita a los resultados obtenidos en el ensayo sobre melanoma, sino que también alimenta expectativas respecto del potencial de la plataforma para futuras investigaciones oncológicas.

Sin embargo, el alcance concreto comunicado se mantiene en el tratamiento personalizado del melanoma. El desarrollo busca reducir el riesgo de recaída o de propagación de la enfermedad en pacientes que ya recibieron un diagnóstico.