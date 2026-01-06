Trump aseguró que se va a clausurar la "cámara de tortura" que está en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse públicamente a la situación política en Venezuela y al futuro inmediato del país tras la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones recientes, el mandatario estadounidense aseguró que el chavismo mantenía en funcionamiento una "cámara de tortura en medio de Caracas", la cual, según afirmó, está siendo clausurada por la actual conducción política encabezada por Delcy Rodríguez.

"Tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada", sostuvo Trump, al insistir en una de las denuncias más graves formuladas por Washington contra el régimen venezolano. El presidente norteamericano presentó este hecho como una señal concreta del desmantelamiento de estructuras represivas que, según su visión, caracterizaron al gobierno de Maduro durante años.

En el mismo discurso, Trump volvió a apuntar directamente contra el exmandatario venezolano, al que describió como "un tipo violento", y lo acusó de haber cometido crímenes masivos contra la población. "Mató a millones de personas", afirmó, en una declaración de alto voltaje político, mientras lo comparaba de manera irónica con su propia figura pública. "Se sube ahí e intenta imitar un poco mi baile", dijo, en tono despectivo.

El presidente estadounidense también vinculó sus críticas al contexto electoral venezolano, al recordar los cuestionados comicios de 2024. En ese marco, sostuvo que "la única razón por la que alguien pueda estar en contra de la identificación de los votantes es porque quiere hacer trampa", reforzando así la narrativa de fraude y falta de garantías democráticas que Estados Unidos sostiene sobre los procesos electorales en Venezuela.

Trump dedicó un tramo central de su intervención a defender el operativo militar que culminó con la captura de Maduro, al que calificó como una acción sin precedentes por su alcance y nivel de coordinación. Según detalló, la ofensiva incluyó el corte del suministro eléctrico en gran parte del país, lo que habría permitido desorientar a las fuerzas leales al chavismo. "Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas", describió.

En ese mismo sentido, el mandatario reveló que 152 aviones participaron en la operación desplegada en Venezuela, un dato que buscó destacar la magnitud del operativo y la capacidad logística del Ejército estadounidense. "Es impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro", enfatizó Trump, al insistir en que la acción fue ejecutada con precisión y sin filtraciones previas.

El presidente aseguró además que, pese a que las autoridades venezolanas sabían que Estados Unidos evaluaba una intervención, el país se encontraba desprotegido en el momento clave. "Sabían que íbamos e igual estaban desprotegidos", afirmó, al tiempo que sostuvo que la población venezolana celebra la caída del exmandatario. "Venezuela está festejando por todas partes", aseguró, sin ofrecer detalles adicionales sobre el alcance de esas celebraciones.

En un mensaje dirigido tanto a la audiencia interna como a la comunidad internacional, Trump remarcó que la operación en Venezuela volvió a demostrar el poder militar de su país. "Estados Unidos volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo", afirmó, en una frase que sintetiza el enfoque geopolítico de su administración y su intención de proyectar fortaleza en el escenario global.

Las declaraciones de Trump se inscriben en un contexto de alta tensión regional, con un proceso político aún en desarrollo en Venezuela y fuertes cuestionamientos de organismos internacionales y de derechos humanos sobre la situación institucional, la represión y el futuro de las libertades públicas en el país caribeño. Mientras tanto, el discurso del mandatario estadounidense refuerza la postura de Washington de justificar la intervención como una acción destinada a poner fin a prácticas violatorias de los derechos humanos y a abrir una nueva etapa política en Venezuela.