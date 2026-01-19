Trump evitó descartar el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y tensó su relación con Europa

La declaración se produjo en medio de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos por avanzar en la adquisición del territorio. En ese contexto, el sábado anunció la aplicación de aranceles del 10% a Dinamarca y a otros siete países europeos, una medida que se mantendría vigente hasta alcanzar un acuerdo para tomar el control de Groenlandia.

Trump también vinculó el tema con su frustración por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Según reveló PBS, el mandatario envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que mezcló ambos asuntos y expresó su malestar.

"Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", escribió Trump. El propio Støre confirmó posteriormente que el mensaje es auténtico.

En ese marco, el presidente estadounidense rechazó la idea de que el Gobierno noruego no tenga influencia sobre la entrega del premio. "Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dicen", aseguró en declaraciones a NBC News.

Noruega se encuentra entre los países alcanzados por los nuevos aranceles anunciados por Trump, que, según publicó el propio mandatario en sus redes sociales, comenzarían a regir a partir del 1 de febrero.

Además, Trump apuntó contra los líderes europeos que rechazan sus intentos de adquirir Groenlandia, un territorio que, según afirmó, resulta clave para la seguridad nacional de Estados Unidos frente a amenazas externas.

"Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído", sostuvo el presidente norteamericano.