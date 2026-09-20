Ucrania lanzó un ataque con drones contra Moscú: dos muertos y una refinería dañada

Ucrania lanzó este domingo una ofensiva con cientos de drones contra Moscú y la región que rodea la capital rusa, en un ataque que dejó al menos dos personas muertas, provocó incendios y daños en distintas zonas residenciales. La operación también afectó a una instalación ubicada dentro de la Refinería de Petróleo de Moscú y obligó a evacuar a alrededor de 400 habitantes.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que las defensas antiaéreas rusas habían derribado 249 vehículos no tripulados. El funcionario advirtió además que la ofensiva todavía continuaba durante las primeras horas de la mañana.

"El ataque continúa", afirmó Vorobiov en una publicación realizada en Telegram, mientras las autoridades reportaban las consecuencias provocadas por la caída de los dispositivos interceptados en distintos puntos de la región.

Las víctimas fatales fueron una mujer de 44 años y un hombre de edad avanzada, quienes murieron en dos lugares diferentes. A estos fallecimientos se sumó una situación de emergencia derivada del impacto de uno de los drones, cuya caída provocó un incendio en un edificio y llevó a la evacuación de aproximadamente 400 personas.

Daños en una refinería y respuesta de las defensas rusas

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, también informó sobre la magnitud del ataque. Según sus declaraciones, las defensas rusas interceptaron al menos 186 drones.

Sobianin confirmó además que una instalación situada dentro de la Refinería de Petróleo de Moscú sufrió daños como consecuencia de la ofensiva. El alcalde señaló que el episodio no dejó víctimas en ese lugar.

Los datos proporcionados por las autoridades muestran la dimensión de la respuesta desplegada para intentar contener la incursión de vehículos no tripulados sobre la capital y su región. Entre los principales efectos informados se encuentran:

249 drones derribados , según el gobernador Andréi Vorobiov.

, según el gobernador Andréi Vorobiov. Al menos 186 drones interceptados , de acuerdo con el alcalde Serguéi Sobianin.

, de acuerdo con el alcalde Serguéi Sobianin. Dos personas fallecidas , una mujer de 44 años y un hombre de edad avanzada.

, una mujer de 44 años y un hombre de edad avanzada. Unas 400 personas evacuadas tras el incendio provocado por la caída de un dron sobre un edificio.

tras el incendio provocado por la caída de un dron sobre un edificio. Daños en zonas residenciales como consecuencia de la caída de dispositivos.

como consecuencia de la caída de dispositivos. Daños en una instalación de la Refinería de Petróleo de Moscú, sin víctimas en ese sector.

El ataque en medio de las elecciones legislativas

La ofensiva tuvo lugar en un momento particularmente significativo para Rusia, ya que coincidió con el tercer y último día de las elecciones legislativas del país.

Los comicios se desarrollaban mientras las autoridades enfrentaban el ataque con drones sobre Moscú y la región que rodea a la capital. En las elecciones legislativas se esperaba una victoria del partido del presidente Vladimir Putin.

La coincidencia temporal entre la ofensiva y la jornada electoral agregó un elemento particular al episodio, que se produjo mientras el país completaba el proceso de votación para renovar su representación legislativa.

Una campaña ucraniana contra objetivos en territorio ruso

El ataque contra Moscú se inscribe, según la información proporcionada, en una campaña ucraniana de ataques de larga distancia destinada a alcanzar objetivos ubicados a miles de kilómetros de la frontera.

En los últimos tiempos, Ucrania intensificó sus bombardeos con drones contra instalaciones situadas en el interior del territorio ruso, con especial atención sobre infraestructura energética y logística. Estos ataques son presentados como una represalia frente a los bombardeos efectuados por Moscú. La estrategia implica llevar los efectos de la guerra hacia zonas cada vez más alejadas de la frontera y alcanzar instalaciones vinculadas con actividades consideradas relevantes para la infraestructura y la economía rusa.

Uno de los antecedentes mencionados en este marco ocurrió a comienzos de agosto, cuando fuerzas de Kiev atacaron un depósito de Wildberries, la principal plataforma de comercio digital de Rusia, ubicado en la ciudad de Ekaterimburgo, en los montes Urales.

Los drones que recorrieron más de 2000 kilómetros

De acuerdo con lo informado por LA NACION, aquel ataque contra las instalaciones de Wildberries tuvo una particularidad: los drones utilizados recorrieron más de 2000 kilómetros antes de alcanzar el almacén de la compañía, conocida como "el Amazon ruso".

Tres dispositivos impactaron contra el techo del edificio y provocaron un incendio. En aquella oportunidad no se registraron heridos, aunque aproximadamente 800 personas debieron ser evacuadas del lugar. El episodio formó parte de una serie más amplia de ataques contra la infraestructura logística de la empresa. Hasta ese momento se habían contabilizado al menos ocho ataques contra centros logísticos de Wildberries desde el comienzo de la ofensiva, a mediados de julio.

En los días previos también habían sido alcanzados depósitos de la compañía ubicados en las regiones de Penza, Udmurtia y Perm, ampliando el alcance geográfico de las operaciones contra instalaciones vinculadas con la distribución y el comercio.

El objetivo de trasladar la guerra al interior de Rusia

Las autoridades ucranianas explicaron que los ataques contra esos establecimientos tenían como objetivo afectar la actividad comercial rusa y trasladar las consecuencias de la guerra al interior del país.

Bajo esa lógica se encuadra la campaña de ataques a larga distancia que apunta contra instalaciones situadas muy lejos de la frontera y que busca generar efectos sobre sectores vinculados con la infraestructura, la logística, la energía y la actividad comercial.

El ataque registrado este domingo contra Moscú representa, dentro de la información proporcionada, una nueva expresión de esa estrategia. La ofensiva alcanzó directamente a la región de la capital rusa, dejó dos víctimas fatales, generó evacuaciones y produjo daños tanto en zonas residenciales como en una instalación de la principal refinería de petróleo de Moscú.

Putin reunió al Consejo de Seguridad

Frente a la sucesión de ataques contra objetivos situados dentro del territorio ruso, el presidente Vladimir Putin encabezó una reunión del Consejo de Seguridad para analizar nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de instalaciones de infraestructura.

La reunión se produjo en un contexto marcado por la continuidad de los ataques con drones y por el creciente alcance de las operaciones ucranianas contra objetivos ubicados en distintas regiones de Rusia.

El ataque sobre Moscú, con cientos de drones interceptados y derribados según las autoridades rusas, volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de instalaciones residenciales, energéticas y logísticas situadas lejos de la línea de combate.

La ofensiva dejó así un saldo de dos muertos, cientos de evacuados, incendios y daños materiales, mientras las defensas rusas continuaban operando durante las primeras horas de la mañana. Todo ello ocurrió, además, mientras Rusia atravesaba la última jornada de sus elecciones legislativas y en medio de una campaña ucraniana que busca llevar el impacto de la guerra cada vez más profundamente dentro del territorio ruso.