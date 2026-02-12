  • Dólar
Catamarca: aprehendieron a un hombre tras intentar ingresar a una vivienda

El sospechoso fue detenido tras ser señalado por la propietaria del inmueble, quien lo sorprendió junto a otro sujeto en el techo de su casa. El segundo implicado logró escapar.

12 Febrero de 2026 12.37

Personal policial aprehendió a un hombre acusado de intentar cometer un ilícito en una vivienda ubicada en el norte de la Capital.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que efectivos de la Comisaría Séptima fueran alertados por el SAE-911 y se dirigieran a la intersección del pasaje Virgen del Valle y calle Alpatauca.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 50 años, quien manifestó que sorprendió a dos sujetos en el techo de su domicilio cuando intentaban cometer un robo. Al advertir su presencia, ambos se dieron a la fuga.

Con las características físicas aportadas por la damnificada, los policías realizaron un recorrido por la zona y, en la esquina de las calles Alpatauca y Condorhuasi, lograron aprehender a uno de los presuntos autores, un hombre de apellido Vega (46).

El sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas correspondientes. El segundo implicado continúa siendo buscado.

