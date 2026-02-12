Ataque de un pitbull en Banda de Varela: un hombre resultó gravemente herido

La tranquilidad de la zona este de la capital se vio drásticamente interrumpida durante la mañana de hoy por un violento incidente ocurrido en las inmediaciones de la Ruta Provincial N°1, en la localidad de Banda de Varela. Un vecino de la ciudad, identificado como Moreno Ángel Ermindo, de 58 años, resultó víctima de un ataque brutal perpetrado por un perro de raza pitbull. El suceso tuvo lugar específicamente en las cercanías del Loteo Corpacci, un sector que se vio conmocionado por la ferocidad del encuentro en un horario de habitual movimiento comercial.

El hecho se desencadenó cuando Moreno se disponía a realizar una actividad cotidiana, como lo es la compra de mercadería en un almacén de la zona. El comercio en cuestión funciona en una estructura vinculada a una vivienda particular, una modalidad común en el sector. Según los primeros reportes y el testimonio pormenorizado del propio afectado, el ataque no se produjo en la vía pública de forma errática, sino que el animal salió directamente del domicilio donde se encuentra el local comercial en el preciso momento en que el hombre intentaba ingresar para realizar sus compras, sin que mediara provocación alguna que justificara la reacción del canino.

Ante la desesperante situación y la gravedad del escenario, se emitió un llamado de alerta al sistema SAE-911, lo que motivó la respuesta inmediata de los efectivos de la Seccional Décimo Segunda. Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial pudo dialogar con la víctima, quien aún bajo los efectos del shock y el intenso dolor, relató la secuencia de lo ocurrido. Moreno Ángel Ermindo denunció formalmente haber sido blanco del ataque del canino de gran porte, el cual lo abordó de manera imprevista apenas traspasó el límite de la propiedad.

La magnitud de las lesiones obligó a una intervención médica de urgencia en el sitio del suceso. Fue la propia propietaria del almacén quien, ante la gravedad del incidente ocurrido en su propiedad, alertó al personal del SAME. Los profesionales de la salud asistieron al damnificado en el lugar para realizar las primeras curaciones y estabilizarlo antes de proceder a su traslado.

Los detalles técnicos de las heridas sufridas por Moreno dan cuenta de la violencia del ataque, habiéndose registrado heridas profundas en su mano derecha, presumiblemente causadas durante un intento de defensa, así como lesiones de consideración en ambas piernas. Debido a la complejidad de estas afecciones, la víctima fue derivada de urgencia al Hospital San Juan Bautista para recibir atención especializada y evaluar posibles daños colaterales.

Una vez que se garantizó la asistencia médica del herido y se aseguró la zona, las autoridades procedieron a iniciar los protocolos legales correspondientes que rigen para este tipo de siniestros. El personal policial interviniente invitó formalmente a la víctima a radicar la denuncia judicial una vez que su estado de salud lo permita, con el fin de dar curso a la investigación penal pertinente. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía del distrito Este, desde donde se dispusieron de inmediato las actuaciones de rigor para recolectar pruebas y testimonios.

La investigación buscará esclarecer las condiciones de seguridad en las que se encontraba el animal dentro del recinto que funciona simultáneamente como vivienda y local comercial, analizando si existieron negligencias por parte de los propietarios en la custodia del can.

El hecho reabre el debate local sobre la seguridad en los establecimientos de atención al público que funcionan en domicilios particulares y la responsabilidad civil y penal derivada de la tenencia de razas con gran potencia de mordida. Por el momento, la justicia ha ordenado las pericias correspondientes en el lugar del ataque y se aguarda el parte médico oficial sobre la evolución de Moreno Ángel Ermindo en el nosocomio capitalino.