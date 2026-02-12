Catamarca: un motociclista falleció tras chocar contra un poste de energía eléctrica

Un joven de 19 años perdió la vida esta mañana luego de protagonizar un siniestro vial en la zona oeste de la Capital.

El hecho se registró alrededor de las 7:30, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta fueron alertados por el SAE-911 y se dirigieron a la intersección de avenida Juan Pablo Vera y calle Estanislao Maldones, donde encontraron una motocicleta siniestrada.

De acuerdo con la información oficial, el hecho fue protagonizado por una motocicleta Motomel S2 150 cc., de color azul, conducida por Fabricio Benjamín Saracho (19), quien por causas que se investigan perdió el control del rodado e impactó contra un poste de cemento del tendido eléctrico.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió lesiones de gravedad. Fue asistido en el lugar por personal médico del SAME y trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, pero falleció mientras era derivado al centro de salud.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 4, quienes realizaron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.